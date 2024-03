35 ans des Enfoirés : les artistes présents, nouvel hymne, collecte... Ce qu'il faut savoir sur le concert diffusé vendredi soir

Le traditionnel concert des Enfoirés va être diffusé sur TF1, ce vendredi 1er mars 2024. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce rendez-vous toujours très attendu et en lien étroit avec les Restos du Coeur.

Tout s'est joué à Bordeaux !

En 2024, les Enfoirés ont effectué sept concerts, entre le 17 et le 22 janvier. La première de ces dates a été une répétition générale. Tout s'est ensuite animé les dimanches 21 et lundi 22 janvier, avec trois créneaux durant lesquels l'enregistrement TV a été réalisé. C'est à l'Arkéa Arena de Floirac, près de Bordeaux, que tout s'est joué !

That's a wrap \ud83c\udfac 7 concerts incroyables dans la boite pour les @enfoires ! Bravo à toutes les équipes, Artistes et bénévoles pour leur investissement et merci aux + de 50 000 personnes une nouvelle fois présents pour les @restosducoeur ! \ud83d\udcf8 S. Grosbois / G. Bergeret pic.twitter.com/sZeufMU0qF — Arkéa Arena (@ArkeaArena) January 23, 2024

47 artistes au rendez-vous

En tout, ce ne sont pas moins de 47 artistes bénévoles qui se sont mobilisés pour l'édition 2024. Et ils viennent d'horizons très, très variés ! De la chanson, évidemment, avec Claudio Capéo, Shy'm, Patrick Bruel ou encore Zazie, mais aussi du cinéma, avec Dany Boon et Tarek Boudali pour ne citer qu'eux. Les sportifs sont également présents, retraités comme encore en activité : Sébastien Chabal représente le monde ovale tandis qu'Esteban Ocon, pilote de F1 qui lance sa saison 2024 à Bahreïn ce week-end, figure aussi parmi les bénévoles.

La liste complète des bénévoles pour la 35e saison des Enfoirés Julien Arruti , Jean-Louis Aubert, Dany Boon, Tarek Boudali, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, Claudio Capéo, Sébastien Chabal, Julien Clerc, Yvon Demol, Arnaud Ducret, Antoine Dupont, Sofia Essaïdi, Lara Fabian, Patrick Fiori, Elodie Fontan, Jérémy Frérot, Marie-Agnès Gillot, Kendji Girac, Jenifer, Joyce Jonathan, Claire Keim, Philippe Lacheau, Michèle Laroque, Nolwenn Leroy, Germain Louvet, Jean-Baptiste Maunier, Mentissa, Kad Merad, Marc Moreau, Esteban Ocon, Matt Pokora, Raphaël, Gaëtan Roussel, Santa, Shy’m, Anne Sila, Slimane, Soprano, Claudia Tagbo, Vianney, Vitaa, Christophe Willem, Ycare, Michaël Youn, Zaz, Zazie

"Jusqu'au dernier", l'hymne de 2024

Écrit par Ycare et composé avec Patrick Bruel, l'hymne de l'année 2024 s'appelle "Jusqu'au dernier". Le clip, publié le 19 février, commence par une séquence montrant Coluche en train de porter des denrées. Et une phrase on ne peut plus explicite pour parler des Restos du Coeur : "Le seul resto qui risque de fermer malgré 30 millions de repas en plus".

La grande collecte

Le concert est diffusé en même temps qu'un autre rendez-vous charnière : la collecte nationale des Restos du Coeur. Lancée ce 1er mars, elle s'étend durant tout le week-end, qui voit les bénévoles aller à la rencontre du grand public dans les supermarchés. L'objectif est de collecter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène.

Comme l'association le précise sur son site internet, elle connaît "la hausse la plus massive et la plus brutale du nombre de personnes accueillies depuis la création de l’association en 1985. Nous avons, en 2022/2023, distribué 171 millions de repas, soit près de 30 millions supplémentaires, et accueilli 1,3 million de personnes, soit 200 000 de plus que l’an dernier. C’est l’équivalent d’une grande ville !".

Où et quand suivre le concert ?

"Restos du Coeur, Enfoirés 2024, on a 35 ans !", c'est ainsi que se nomme le programme qui sera diffusé dès 21h10 sur TF1, ce vendredi 1er mars 2024.