Aveyron : ce village découvre plusieurs de ses panneaux routiers accrochés et endommagés

Un véhicule imposant semble avoir quelques dégâts à Comps-la-Grand-Ville.

Trois panneaux de signalisation routière, les rails et poteaux de fixation ont été accrochés, arrachés de leur socle et détériorés, par un véhicule imposant.

Bientôt remplacés

Un des panneaux annonçant une intersection est situé après le village de la Besse avant les quatre routes de la "Croix de Catin", direction Florac et les deux autres indiquant les villages de Pont-de-Grandfuel et la Besse sont situés sur cette même intersection. Ils sont à présent inutilisables et seront donc à remplacer dans leur intégralité, ce qui aura un coût conséquent pour la commune et donc ses administrés.

La municipalité demande aux personnes qui ont accroché involontairement ces panneaux ou à d’éventuels témoins, de bien vouloir, en toute simplicité, le signaler en mairie.

Secrétariat mairie de Comps : 05 65 74 12 23.