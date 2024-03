L’équipe de Sébastien David projette d’investir 6,60 M€ en 2024

Les élus ont longuement échangé lors du débat d’orientations budgétaires.

Le conseil municipal s’est réuni mardi 27 février en fin d’après-midi avec douze points à l’ordre du jour, le principal concernait le débat d’orientations budgétaires. Ce qui a valu de longs échanges courtois entre majorité et opposition. Chacun a néanmoins bien affirmé sa différence et ses divergences de points de vue, sans oublier d’envoyer quelques piques à l’occasion.

C’est Arnaud Durand, Premier adjoint en charge des finances, qui a ouvert le débat en présentant, diapos à l’appui, les principaux chiffres du projet de budget 2024. Les recettes de gestion courante sont de 11,801 M€, soit + 1,4 % (produit des services 1,42 M€, impôts et taxes 6,88 M€, dotations subventions et participations 3,16 M€, autres produits de gestion courante 324,50 K€). Les dépenses de gestion courante s’élèvent à 9,98 M€ (charges à caractère général 2,74 M€, charges de personnel 6,01 M€, atténuation de produits et autres charges 232 K€, subventions et participations 996,600 K€), soit une augmentation de + 4,5 % par rapport à 2023. " L’épargne nette disponible pour le financement des nouveaux investissements est positive à hauteur de 736 K€, a précisé Arnaud Durand. La capacité de désendettement s’établit autour de cinq ans d’épargne brute en 2023. " Fin 2024, l’encours de la dette devrait avoisiner 12,09 M€. Pour 2024, un nouvel emprunt sera inscrit au budget pour financer la nouvelle maison de santé pluridisciplinaire. Quant au parc photovoltaïque de Crassous, le portage sera assuré par une avance de 400 K€ du budget principal. Le maire Sébastien David a mis en avant le montant des investissements qui est en " très forte hausse " avec 2,60 M€ en 2022, 4 M€ en 2023 et 6,60 M€ en 2024. " La ville est en travaux de partout ", justifie l’édile. Concernant la dette, en consolidant les différents budgets, la capacité de désendettement est de 4,4 ans, " un très bon chiffre. Au mandat précédent la durée d’extinction de la dette était de onze ans. "

Le maire a ensuite détaillé les investissements prévus en 2024, dont la création de logements sociaux à l’îlot Voltaire et les acquisitions foncières pour la future gendarmerie. Sébastien David a mis en avant le maintien des tarifs municipaux, la cantine à 1 € pour les enfants, la revalorisation de la rémunération des aides ménagères, le maintien des budgets pour la salle des jeunes, la jeunesse, les associations et le sport. L’aide de la commune pour le CCAS passe de 130 K€ à 269 K€. Le maire a ensuite rappelé les objectifs de la majorité municipale.

" Chaque investissement que nous portons, que chaque euro investi pour les Saint-Affricains puisse leur apporter un nouveau service. Notre second objectif s’adresse à nos agents. Que les moyens, les outils, les véhicules mis à disposition leur permettent d’assurer leur mission dans les meilleures conditions de travail et de sécurité. Notre troisième objectif est d’être autonome en fourniture d’énergie. On a lancé un dispositif photovoltaïque d’autoconsommation d’énergie municipale, avec 250 kW sur le site de Crassous, extensible à 750 kW."