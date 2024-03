Aveyron : ce village fait un bond fulgurant dans le classement des communes où il fait bon vivre

Ce village a gagné 140 places dans le dernier classement !

Récemment publié par le JDD, le palmarès "Villes et villages où l’on vit le mieux en France" attribue cette année une place de choix à Marcillac-Vallon qui fait un bond prodigieux en apparaissant pour la première fois dans le classement des meilleures communes de France de moins de 2000 habitants. "140 places gagnées… c’est une belle surprise à laquelle on ne s’attendait pas", indique Jean-Philippe Périé, ravi de l’image positive renvoyée par ce label.

Des efforts récompensés

"Ce résultat valorise le dynamisme de notre commune et témoigne du travail accompli depuis des décennies par toutes celles et ceux qui se sont investis pour améliorer la qualité de vie dans notre village." Avec ses 1 700 habitants, Marcillac profite de son rôle historique de centralité et coche bon nombre des 187 critères de l’évaluation nationale, répartis en 11 catégories : qualité de vie, sécurité, finances et impôts locaux, santé, transports, commerces et services, protection de l’environnement, éducation, sports et loisirs, attractivité immobilière. "Deux écoles primaires, deux collèges, deux maisons de retraite, un riche éventail de commerces, une cinquantaine d’associations, une offre de soins diversifiée… La liste des services de proximité est longue et ne saurait être complète", souligne le maire.

La richesse patrimoniale et environnementale du Vallon, la douceur du climat, la proximité de Rodez, la route Pierre Soulages… sont autant d’atouts qui confirment la belle image "d’un village qui n’a pas l’intention de s’endormir sur ses lauriers car il reste encore à faire pour améliorer les conditions de vie de nos administrés", précise Jean-Philippe Périé en rappelant les nombreux projets engagés par l’équipe municipale dans le cadre de l’opération "Petite ville de demain" et dont la liste peut être consultée dans le dernier bulletin municipal ou sur le site de la mairie (www.marcillac.fr).