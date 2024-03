CARTES. Météo : 70 départements de France en vigilance jaune ce samedi, quels sont les motifs à surveiller ?

En ce premier samedi du mois, l'heure est à la surveillance de la météo en France : pas moins de 70 départements sont placés en vigilance jaune, ce 2 mars 2024.

Il y a des cartes dans lesquelles le jaune domine largement les débats. C'est le cas du bulletin diffusé par Météo France pour cette journée du 2 mars 2024.

70 départements en jaune

La vigilance jaune s'impose, et pas qu'un peu : 70 territoires sont concernés par ce niveau d'alerte dans l'Hexagone, pour ce deuxième jour du mois. Une partie de la Bretagne, du Grand-Est mais aussi de l'Occitanie et de la région PACA sont exemptées, mais ces exceptions se font tout de même rares !

70 départements en vigilance jaune, ce samedi 2 mars 2024. Météo France - Capture d'écran

Sept motifs à surveiller

Si la liste des départements mentionnés est longue, celle des motifs qui justifient cette vigilance l'est tout autant. Il y en a sept : vent, crues, orages, pluie-inondation, neige-verglas, vagues-submersion ou encore avalanches. On fait le point sur qui est concerné, et par quoi.

Vent : 8 départements

8 départements en vigilance jaune vent, ce 2 mars. Météo France - Capture d'écran

Crues : 36 départements

Les crues seront à surveiller de près, ce samedi 2 mars 2024, dans 36 départements du pays. Météo France - Capture d'écran

Orages : 19 départements

19 départements en vigilance jaune orages, ce 2 mars. Météo France - Capture d'écran

Pluie-inondation : 7 départements

La vigilance jaune pluie-inondation impactera sept départements.

Neige-verglas : 9 départements

Gare à la neige et au verglas, dans neuf territoires. Météo France - Capture d'écran

Vagues-submersion : 4 départements

Vigilance jaune vagues-submersion activée dans quatre départements. Météo France - Capture d'écran

Avalanches : 13 départements