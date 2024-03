Neige en Aveyron : voici où les chutes seront les plus importantes dans la nuit de samedi à dimanche

Plusieurs secteurs de l'Aveyron seront concernés par les chutes de neige prévues dans la nuit de samedi à dimanche.

Un nouvel épisode de neige, qualifié d'exceptionnel par Météo France, se profile dans la nuit de samedi 2 à dimanche 3 mars 2024. Le quart sud-est du pays sera concerné, du Massif Central jusqu'aux Alpes.

L'Aveyron devrait aussi accueillir de nouveaux flocons. Si la pluie va occuper le département une majeure partie de la journée, les précipitations vont vite se transformer en neige en début de soirée. La limite pluie-neige baissera subitement autour de 500 mètres dans la nuit.

Selon les prévisions partagées par la chaîne Météo Sud-Aveyron, on s'attend à plus de 10 centimètres de neige sur les hauteurs de l'Aubrac au-dessus de 1 200 mètres, où il avait déjà neigé en abondance le week-end passé. Entre 5 et 10 centimètres devraient tomber à partir de 1 000 mètres et 2 à 5 centimètres sous les 1 000 mètres.

Le lévézou devrait aussi se couvrir de blanc, entre 2 et 8 centimètres sont attendus (voire plus sur les sommets). Le Larzac et les Causses attendent entre 2 et 5 centimètres au-dessus de 700 mètres, et on pourrait voir tomber 1 à 4 centimètres sur les hauteurs du Ségala et le secteur de Baraqueville.

Un phénomène d'isothermie

Météo France parle d'un phénomène d'isothermie ce week-end. "Sous les averses, la température baisse parfois brutalement, transformant la pluie en neige. En fin de nuit de samedi à dimanche, ce phénomène d’isothermie devrait se mettre en place, avec de fortes intensités neigeuses attendues (plus de 3 cm par heure), notamment en plaine, durant la matinée".

Certains secteurs vont connaître d'importantes chutes de neige :

environ 3 à 10 cm sous 300 m d’altitude, notamment la région lyonnaise ;

5 à 10 cm localement 15 cm sur l’ouest de l’Auvergne ;

5 à 10 cm à Grenoble ;

10 à 20 cm à Valence ;

20 à 30 cm à Saint-Etienne au-dessus de 500 m ;

50 à 80 cm sur les Alpes frontalières.

Les cumuls de neige seront très importants autour de Saint-Etienne et dans les Alpes à la frontière italienne. Météo France

.