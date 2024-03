Neige en Aveyron : de très nombreuses routes impactées ce dimanche matin, voici où les conditions de circulation sont délicates

La neige est tombée en Aveyron dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mars 2024. Ce qui n'est pas sans conséquence pour les routes du territoire. On fait le point.

Qui dit neige dit paysages somptueux. Mais dit aussi... routes impactées ! L'Aveyron accueille la poudre blanche durant les premières heures de ce dimanche 3 mars 2024. Ce qui a des répercussions sur le réseau routier. On fait le point !

Entre -2°C et 3°C

Dans son bulletin classique du matin, le Département avertit que "les températures relevées sont comprises entre -2° et +3°C", et, par conséquent, "recommande la plus grande prudence aux usagers". Il faut dire que de très nombreuses routes du territoire aveyronnais sont impactées.

Nord Aveyron

La présence de neige pouvant atteindre 5 cm rend les conditions de circulation délicates sur l’ensemble du territoire

à partir de 600m. Les chaussées sont en cours de traitement.

Centre Aveyron

La présence d’une pellicule de 1 à 3 cm de neige rend les conditions de circulation délicates sur l’ensemble du

territoire à partir de 600m. Les chaussées sont en cours de traitement.

Sud Aveyron

La présence d’une pellicule de neige rend les conditions de circulation délicates à partir de 700m sur le Larzac et le

Lévézou. Les chaussées sont en cours de traitement.

Ouest Aveyron

La présence de neige pouvant atteindre 5 cm rend les conditions de circulation délicates à partir de 600m sur le

Ségala, et le Vallon. Les chaussées sont en cours de traitement.