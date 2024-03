CARTE. Chutes de neige, avalanches, fortes pluies : 6 départements basculent en orange, 61 en jaune, voici les prévisions de ce dimanche

Entre pluie et neige abondante, voici ce qui vous attend ce dimanche.

Un temps très perturbé s'annonce pour dimanche 3 mars 2024, Météo France place 67 départements en vigilance dont 6 en vigilance orange. La neige devrait être de retour en abondance dans le quart sud-est du pays entre le Massif Central et les Alpes, des chutes importantes en plaine sont à prévoir.

La Loire et la Haute-Loire étaient déjà en vigilance orange pour un risque de neige-verglas, la Lozère et l'Ardèche ont basculé à leur tour. De plus, la vigilance orange pour les risques d'avalanche a été lancée en Savoie et dans les Hautes-Alpes.

Un total de 28 départements sera en vigilance jaune et orange neige-verglas. "Une extension de la vigilance orange "Neige/verglas" portant sur la journée de dimanche est possible pour certains départements de Rhône-Alpes (Isère et Drôme). Il convient de se tenir informé de l'évolution de la situation", prévient Météo France.

28 départements en vigilance neige-verglas. Météo France

Risques de crues, de pluies fortes et de vent violent

Alors que de fortes pluies devraient être de retour, plusieurs départements sont en vigilance pour des risques de crue : Alpes-Maritimes, Drôme, Vaucluse, Ardèche, Gard, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot, Lot-et-Garonne, Dordogne, Gironde, Charente, Charente-Maritime, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Indre-et-Loire, Sarthe, Orne, Eure-et-Loir, Eure, Seine-Maritime, Oise, Val-d'Oise, Yvelines, Paris, Seine-et-Marne, Aube, Marne, Meuse, Ardennes, Aisne, Nord, Pas-de-Calais.

13 départements sont en vigilance pluie-inondation :

13 départements en vigilance pluie-inondation. Météo France

9 départements sont en vigilance pour des risques de vent violent :

9 départements en vigilance vent. Météo France

