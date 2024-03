Épisode de neige : c'est quoi l'isothermie, ce phénomène qui va transformer "brutalement" la pluie en neige jusqu'en plaine ?

On vous explique pourquoi une grande quantité de neige va tomber à très basse altitude dans la nuit de samedi à dimanche.

Un épisode de neige se profile dans la nuit de samedi à dimanche. Météo France place 23 départements en vigilance neige-verglas, dont deux en vigilance orange (Haute-Loire et Loire). La faute à un phénomène d'isothermie, qui va "brutalement" faire baisser les températures et transformer les averses en neige.

"En fin de nuit de samedi à dimanche, ce phénomène d’isothermie devrait se mettre en place, avec de fortes intensités neigeuses attendues (plus de 3 cm par heure), notamment en plaine, durant la matinée", détaille Météo France. On s'attend à entre 20 et 30 centimètres de neige autour de Saint-Etienne au-dessus de 500 mètres, jusqu'à 80 centimètres localement dans les Alpes à la frontière italienne, et entre 2 et 10 centimètres dans le Massif Central.

Voici où de la neige est attendue en abondance dans la nuit de samedi à dimanche. Météo France

Voici les prévisions en Aveyron, relayées par la chaîne Météo Sud-Aveyron :

plus de 10 centimètres sur les hauteurs de l'Aubrac au-dessus de 1 200 m, 5 à 10 centimètres au-dessus de 1 000 m, 2 à 5 centimètres en dessous 1 000 m

3 à 8 centimètres sur les Monts de Lacaune au-dessus de 800 m, jusqu'à 10 centimètres ou un peu plus sur les sommets

2 à 8 centimètres sur le Lévézou, voir légèrement plus sur les sommets

2 à 5 centimètres sur le Larzac et les Causses au-dessus de 700 m, voir légèrement plus localement

1 à 4 centimètres sur les hauteurs du Ségala et le secteur de Baraqueville.

Comment fonctionne le phénomène d'isothermie ?

Plusieurs conditions doivent être réunies, comme le détaille La Chaîne Météo. Il faut premièrement des averses intenses mais avec un vent nul ou quasi-nul. Deuxième, la température doit être positive en fond de vallée mais que de l'air froid soit présente en altitude.

"L'intensification des pluies permet à l'air froid de descendre progressivement de la base des nuages", ce qui peut faire chuter les températures à grande vitesse. Dans certains cas, on peut perdre 10°C en l'espace d'une ou deux heures. La limite pluie-neige se brise dès lors, et la neige en plaine peut rapidement se former.