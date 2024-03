CARTES. Météo : la vigilance orange s'étend à huit départements ce dimanche, plusieurs phénomènes à surveiller

Dans son bulletin du milieu de matinée, ce dimanche 3 mars 2024, Météo France a étendu la vigilance orange à huit départements. Plusieurs motifs sont à surveiller.

Ça grimpe. Le nombre de départements placés en vigilance orange par Météo France, ce dimanche 3 mars 2024, bascule à huit. Avec plusieurs motifs à surveiller.

La Lozère toujours en orange

Parmi les secteurs en orange, la Lozère, déjà impactée, le reste. Idem pour ses voisins de l'Ardèche et de la Haute-Loire, ainsi que pour la Loire. S'ajoutent à ce lot la Savoie, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes et enfin, de l'autre côté du pays, la Charente-Maritime.

Plusieurs motifs sont à surveiller pour les départements placés en vigilance orange, ce dimanche 3 mars 2024. Voici lesquels :

Neige-verglas : Lozère, Ardèche, Haute-Loire, Loire

: Lozère, Ardèche, Haute-Loire, Loire Avalanches : Savoie, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes

: Savoie, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes Crues : Charente-Maritime

Huit départements en orange, 58 en jaune et une quadruple vigilance dans le Gard, ce dimanche 3 mars 2024. Météo France - Capture d'écran

58 en jaune

En plus de ces huit territoires en vigilance orange, 58 autres départements sont, eux, touchés par une alerte de niveau jaune. C'est le cas de l'Aveyron, qui compose avec la neige ce dimanche. Outre les trois motifs cités plus haut, le vent, les orages, la pluie et les vagues sont aussi à surveiller dans les secteurs mentionnés par Météo France.

11/13 en Occitanie, dont... une quadruple vigilance !

La région Occitanie est sérieusement impactée par les alertes émises ce 3 mars. 11 de ses 13 territoires sont, en effet, cités. Et pour certains, plusieurs phénomènes doivent être surveillés. Le Gard, par exemple, est concerné par quatre alertes de niveau jaune : les crues, les orages, la pluie et la neige. On fait le point :