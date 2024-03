CARTE. Météo : neige-verglas, fort risque d'avalanche et crue, quatre départements en vigilance orange et cinquante en jaune

Ce lundi 4 mars 2024, Météo France appelle à la prudence. Trois départements ont été placés en vigilance orange avalanche et dix autres en vigilance jaune. Un quatrième département bascule en orange pour crue et 34 en jaune.

Météo France place quatre départements en vigilance orange, trois pour des risques d'avalanches et un pour un "fort risque de crue" ce lundi 4 mars 2024 au moins jusqu'à 9 h. En effet, ce dimanche, le pays a été marqué par un retour du froid, une chute des températures.

Une situation qui n'a pas épargné l'Occitanie puisque les flocons sont tombés en abondance sur la Lozère et le Gard notamment. L'Aveyron, elle aussi, a été impactée mais à un niveau moins important.

Il s'agit de :

La Charente-Maritime (crue)

Savoie (avalanches)

Hautes-Alpes (avalanches)

Alpes-Maritimes (avalanches)

La probabilité de départs spontanés d'avalanche reste forte

Dans l'est de la Haute-Maurienne, l'est du Queyras et le Mercantour, "la probabilité de départs spontanés d'avalanche reste "forte" jusqu’à ce lundi matin (indice de risque d'avalanche de 4 sur une échelle de 5).

"Les quantités de neige qui étaient attendues vers 2 500 m d'altitude depuis dimanche matin et jusqu'à encore ce lundi matin sont environ de 1 m sur le massif du Mercantour ainsi que dans les secteurs frontaliers de Haute-Maurienne et du Queyras", prévient Météo France.

Et d'alerter : "Sur tous ces massifs, certaines avalanches pourront toucher des infrastructures de montagne et menacer les routes de montagne dans les couloirs habituels". Une situation avalancheuse qui devrait baisser significativement au fil de la journée.

Dix départements en jaune dont 4 en Occitanie

Toujours pour un risque d'avalanche, le gendarme de la météo place dix départements en vigilance jaune.

Les départements en vigilance risque avalanche. Document - Météo France

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Haute-Garonne

Ariège

Pyrénées-Orientales

Haute-Savoie

Isère

Alpes-de-Haute-Provence

Haute-Corse

Corse du Sud

7 départements en risque neige-verglas dont l'Aveyron

Depuis samedi 2 mars et encore ce lundi 4 mars, la vigilance jaune neige-verglas est prolongée en Aveyron. En effet, dimanche matin, la majeure partie du département s'est réveillée sous les flocons de neige ou déjà avec un manteau blanc qui s'était installé.

L'Aveyron

La Corrèze

La Creuse

La Haute-Vienne

Les Hautes-Alpes

Les Alpes-de-Haute-Provence

Les Alpes-Maritimes

Les départements en vigilance neige-verglas. Document - Météo France

Risque de crue pour 35 départements

34 départements sont en alerte jaune crue et un en orange (La Charente-Maritime). La pluie va faire son retour sur la majeure partie du pays à partir de ce lundi après-midi. Des précipitations qui se poursuivront en soirée et dans la nuit.

Selon les secteurs, on pourra se retrouver sur une limite pluie-neige.