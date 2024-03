L'Aveyron en vigilance neige : il va tomber "entre 1 à 2 centimètres par heure", voici les secteurs concernés

L'Aubrac, le ruthénois, le Larzac, le Lévézou : voici où il va neiger cette nuit et en quelle quantité.

Météo France a placé l'Aveyron et 27 autres départements en vigilance "neige-verglas" dimanche 3 mars 2024, la perturbation va toucher le département dès samedi soir. La limite pluie-neige va s'abaisser autour de 600 mètres, voire 400/500 mètres selon les secteurs, indique la préfecture de l'Aveyron.

Les précipitations s'annoncent continues, avec des intensités neigeuses de 1 à 2 centimètres par heure. "Le potentiel de cumul de neige sur l'épisode est de 3 à 10 cm au-dessus de 600 m d'altitude, localement plus. Les conditions de circulation pourraient être difficiles sur le réseau autoroutier (A75) ainsi que sur le réseau secondaire et plus particulièrement sur le Levezou et le Larzac". D'autant que les chutes de neige s'annoncent encore plus importantes en Lozère, le département est placé en vigilance orange.

La plus grande prudence est recommandée si vous devez vous déplacer en Aveyron dans la nuit ou dimanche matin.

Dans le ruthénois, l'Aubrac, le Lévézou

Les dernières prévisions partagées par Météo Sud-Aveyron annoncent potentiellement :

sur l'Aubrac avec 10 à 15 centimètres à partir de 1 000 mètres

5 à 10 centimètres de neige sur le Lévézou, le secteur de Sévérac-d'Aveyron et les Monts de Lacaune. À l'est du Causse Noir, une dizaine de centimètres devrait tomber.

5 à 10 centimètres sur le Larzac et les hauteurs de Brusque-Mélagues

dans le secteur de Rodez, 1 à 3 centimètres pourrait tomber

