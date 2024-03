METEO. Forts cumuls de pluie et vent à 100 k/h : le temps se gâte vendredi, 44 départements placés en vigilance

L'Aveyron a été placé en vigilance jaune pluie-inondation et vent violent.

Après une accalmie jeudi, la météo va commencer à se gâter vendredi 8 mars 2024. Une perturbation pluvieuse arrive sur la façade ouest de la France quand "des pluies copieuses et orageuses" sont prévues sur le flanc sud du Massif central. Dans le sud, c'est le vent qui sera à la fête avec des rafales entre 80 et 100 km/h des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur, en passant par le Massif central, le Languedoc et la Provence.

Météo France place la Charente-Maritime en vigilance orange et 43 départements en vigilance jaune pour la journée de vendredi. Les pluies pourraient être particulièrement importantes dans les Cévennes, où 80 à 100 mm de pluie devraient tomber en l'espace de 24 heures.

43 départements en jaune et 1 en orange ce vendredi. Météo France

23 départements sont en vigilance crue : Gers, Landes, Gironde, Dordogne, Charente-Maritime, Charente, Vienne, Vendée, Sarthe, Eure-et-Loir, Eure, Seine-Maritime, Somme, Oise, Val-d'Oise, Yvelinnes, Paris, Seine-et-Maritime, Aube, Marne, Ardennes, Aisne et Pas-de-Calais.

Les cours d'eau en vigilance crue ce vendredi. Vigicrues

En Occitanie, l'Aveyron et le Tarn sont placés en vigilance jaune pluie-inondation. La vigilance vent violent va concerner 9 départements : Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Aveyron, Tarn, Haute-Garonne, Ariège, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques.

En raison des fortes précipitations de ces dernières semaines et des chutes de neige abondantes, 13 départements sont en vigilance avalanches : Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Savoie, Haute-Savoie, Isère, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Haute-Corse et Corse du Sud.

Toujours de la pluie et du vent samedi

Des pluies sont prévues de l'Aveyron jusqu'à la Côte d'Azur samedi 9 mars 2024, avec des cumuls qui pourraient avoisiner les 80-100 mm par endroits. "Les cumuls seront à surveiller, d’autant que les sols sont désormais parfois saturés sur ces régions (notamment la région PACA sauf la basse vallée du Rhône)", avertit Météo France.

Toujours dans la moitié sud, "le vent soufflera fort de nouveau avec des rafales entre 80 et 100 km/h sur l’Occitanie, l’Auvergne Rhône-Alpes et la région PACA". La neige pourrait être abondante à haute altitude dans les Alpes du sud et le Mercantour.