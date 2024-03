METEO. Jusqu'à 120 mm de pluie, rafales à 100 km/h : où l'épisode méditerranéen va frapper le plus fort ce week-end ?

De l'Aveyron à la Côte d'Azur, le point sur tous les secteurs qui vont subir une météo très agitée à partir de vendredi.

Une grande partie du sud du pays sera en proie aux averses et aux violentes rafales de vent alors qu'un épisode méditerranéen dès vendredi 8 mars 2024. Les pluies seront particulièrement importantes dans les Cévennes, Météo France craint entre 80 et 100 mm en l'espace de 24 heures.

De l'Aude jusque dans la Loire, il pourrait tomber entre 30 et 50 mm de pluie, et entre 20 et 40 mm sur la Côte d'Azur. De la neige pourrait tomber en abondance dans les Alpes du sud à la frontière avec l'Italie, ainsi qu'au sud de la Lozère.

Les rafales de vent pourraient atteindre jusqu'à 100 km/h sur les Pyrénées, le Massif central, le Languedoc, la Provence et la Côte d'Azur.

Les prévisions vendredi 8 mars 2024. Météo France

La Provence et le Languedoc sous l'eau samedi

Il faut s'attendre à de nouvelles remontées méditerranéennes samedi. Les cumuls de pluie grimperont de 100 à 120 mm dans les Cévennes. Entre l'Aveyrron, la Loire et une partie de la Provence, d'importantes chutes provoqueront entre 50 et 70 mm. Les cumuls pourront monter jusqu'à 80 mm sur la Côte d'Azur.

Les rafales de vent seront encore une très puissantes, des bourrasques entre 90 et 100 km/h remonteront depuis la Provence.

"Comme la veille, la neige tombera en moyenne montagne mais cette fois-ci plus franchement notamment sur les Alpes du sud avec 15 à 30 cm de neige attendus dès 1300 mètres jusqu’à 50 cm au-dessus de 1800 m, notamment sur le Mercantour dans les Alpes-Maritimes. Il conviendra de surveiller l’évolution du risque d’avalanches", note Météo France.

Les prévisions samedi 9 mars 2024. Météo France

