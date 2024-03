METEO. Fortes pluies au sud, neige sur l'Aubrac, vent à 112km/h : les éléments se déchaînent en Aveyron

Chutes de neige abondantes sur l'Aubrac, fortes pluies et rafales de vent au sud, les conditions météo se compliquent ce vendredi en Aveyron.

Placé sous la tutelle de quatre vigilances de niveau jaune, ce vendredi 8 mars 2024 (vent, crues, orages et pluie-inondation) par Météo France, le département de l'Aveyron essuie ce vendredi après-midi les caprices des éléments.

Ce vendredi 8 mars, l'Aveyron est placé en vigilance de niveau jaune pour vent, crues, orages et pluie-inondation. Capture d'écran - Météo France

En effet, les perturbations annoncées par Météo France dans son dernier bulletin sont à l'œuvre actuellement dans le département.

Formation de congères sur l'Aubrac

Notamment sur le plateau de l'Aubrac, où selon Météo Aveyron 12, vidéo à l'appui, "la circulation est très compliquée avec des chutes de neige et beaucoup de vent qui forme des congères".

Rafales de vent et pluies fortes pluies au au sud

Dans le sud du département, ce sont les rafales de vent qui balaient les reliefs avec112km/h relevés sur les hauteurs de Millau et de près de 110km/h à Alpuech indique Météo Sud-Aveyron sur sa page Facebook.

La pluie est aussi de la partie, avec des cumuls de précipitation dépassant 60mm dans le secteur de la Croix-de-Mounis, plus de 50mm à Roqueredonde, plus de 34mm à Marcou, sur les hauteurs de Mélagues ; 32mm à Le Clapier ; 30mm à Brusque ; 28mm à Murat-sur-Vèbre ; 23mm à Cornus et au Caylar et 21mm à Saint-Méen.

Selon Sud Météo Sud-Aveyron, ces précipitations de neige et de pluie devraient s'atténuer avant de reprendre plus intensément en matinée ce samedi 9 mars, notamment dans le Sud et Sud-Est du département.