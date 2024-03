Tempête Monica : ce que l'on sait des conditions de disparition des sept personnes recherchées dans le Gard et en Ardèche

Sept personnes sont portées disparues ce dimanche 10 mars, suite aux intempéries de la Tempête Monica. Six sont actuellement recherchées dans le Gard et une septième en Ardèche.

Dans le Gard

Une voiture a été emportée samedi 9 mars vers 23h30 à Dions, avec une famille de quatre personnes à son bord. Le véhicule était alors en train de s'engager sur un pont submersible de la RD22. La mère de 40 ans a été secourue par les pompiers et transportée à l'hôpital. Son mari et ses deux enfants de 4 et 13 ans sont toujours recherchés, relatent nos confrères de Midi Libre.

Pour les retrouver, "Trente-deux pompiers ont été engagés, dont 20 sauveteurs aquatiques, 21 véhicules, deux drones, une équipe cynophile, et un hélicoptère de la gendarmerie", précise Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard.

En difficulté à Goudargues, sur un pont submersible sur la RD23, deux femmes de nationalité belge, selon Midi Libre, de 47 et 50 ans qui se rendaient en Espagne ont, elles, appelé les secours à 5h10, ce dimanche 10 mars, avant que le contact ne soit perdu.

"28 pompiers, un drone, un hélicoptère de la sécurité civile des Bouches-du-Rhône ont été engagés", ajoute Frédéric Loiseau.

Un Belge âgé de 62 ans est quant à lui recherché depuis samedi soir. Une voiture a été emportée par les eaux au niveau de la commune de Gagnières, au nord du Gard, rapporte Franceinfo.

En Ardèche

La personne portée disparue depuis samedi soir en Ardèche est le responsable d'une centrale hydroélectrique qui intervenait sur une centrale privée de la commune de Saint-Martin-de-Valamas, a appris l'Agence Radio France auprès de la gendarmerie, confirmant une information de l'AFP.

L'homme âgé de 70 ans, arrivé sur place à 16h30 et ses collègues, sans nouvelles de lui, ont alerté les secours aux alentours de 19 heures. Les pompiers ont retrouvé son portefeuille sur place signalent nos confrères de Franceinfo.