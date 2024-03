METEO. Temps instable, averses, crues, neige : 54 départements en vigilance ce dimanche 10 mars, dont 7 en orange

La tempête Monica sévit encore sur le sud de la France ce dimanche matin, mais si les intempéries s'atténuent, le ciel sera encore globalement chargé sur le pays.

Un dimanche des plus médiocres, avec un ciel instable : voilà ce que Météo France prévoit pour ce 10 mars. Après une journée pluvieuse et venteuse la veille, la tendance sera à l'émélioration sauf en cette matinée dominicale où le ciel sera agité, notamment sur le sud du pays. L'épisode méditerranéen qui a sévi sur les Cévennes s'est éteint mais les cours d'eau qu'il a contribué à gonfler menacent toujours de déborder.

En matinée, on retrouve donc la perturbation pluvieuse due à la tempête Monica sur les régions des Hauts-de-France, Grand Est et jusqu'à l'extrême est de la région PACA. Ces pluies cessent progressivement en cours de matinée, mais de nouvelles averses parfois orageuses, sont à craindre l'après-midi, notamment sur PACA et la Corse et ensuite sur le sud-ouest.

Ailleurs, le temps sera d'abord assez bien ensoleillé, mais par la suite un régime d'averses et de giboulées, parfois orageuses notamment sur le littoral méditerranéen des Pyrénées-Orientales au Gard, va se mettre en place par la façade atlantique. Ces averses progresseront vers l'est, de la Nouvelle-Aquitaine dès la mi-journée, jusqu'à la Normandie, la région Centre, le Limousin et Midi-Pyrénées en cours d'après-midi et en soirée.

Des chutes de neige seront possibles sur les reliefs, dès 1 200 m sur les Hautes-Pyrénées et entre Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dome, dès 1 300 m sur les Alpes voire dès 1 400 m sur la Corse.

Les vents seront plus faibles que la veille, jusqu'à 80 km/h sur le golfe de gascogne.

Quant aux températures, après de possibles petites felées en Auvergne, sur les Alpes et les Pyrénées, les minimales sont 2 à 5°C, les maximales seront de 10 à 16 degrés, plus agréables que la veille.

7 départements encore en vigilance orange, ce dimanche. Capture d'écran - Météo France

7 départements en vigilance orange, 54 au total

Mais les pluies de la veille notamment ont encore des conséquences : au total 54 départements, dont 12 d'Occitanie (exception faite du Gers) restent en vigilance pour une ou plusieurs raisons, dont 42 pour des risques de crues, et 11, encore, pour pluie-inondation.

Sur ces 54 départements, 7 demeurent en vigilance orange, dont deux en Occitanie :

Ardèche (crues, pluie-inondation)

Gard (crues)

(crues) Hérault (crues)

(crues) Var (crues, pluie-inondation)

Alpes-Maritimes (pluie-inondation, avalanches)

Charente-Maritime (crues)

Gironde (crues)

A noter que tous les départements pyrénéens et alpins sont tous en vigilance pour les risques d'avalanches.