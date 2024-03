VIDEOS. Crues, décrue, inondations : ces cours d'eau de l'Aveyron qui sont sortis de leur lit ce dimanche 10 mars

Les pluies et l'épisode cévenol de ce samedi 9 mars ont fait grossir la quasi-totalité des rivières et des fleuves du département. L'état des lieux ce dimanche.



La goutte d'eau qui fait déborder les fleuves. Point d'orgue d'une fin d'hiver maussade et très humide, les pluies de ce samedi 9 mars, et notamment l'épisode méditerranéen qui a copieusement arrosé les Cévennes, ont eu pour effet de faire sortir de leurs lits les cours d'eau de l'Aveyron, ce dimanche 10 mars. Si bien que Météo France a placé l'Aveyron en vigilance jaune pour les crues, trop peu pour la Préfecture qui elle y est allée d'une alerte orange concernant le tronçon Lot Amont Truyère. Un Lot qui est sorti de son lit dès la Lozère, avant de traverser l'Aveyron.

La crue du Lot était attendue...

Cette crue du Lot avait été anticipée la veille par la mairie d'Espalion, qui avait demandé aux habitants de certains quartiers de déplacer leurs voitures avant que le Lot ne déborde. Ce dimanche, cette crue est bien arrivée à l'heure dite à Espalion, à la mi-journée, et aux endroits attendus.

Débordant un peu partout, comme ci-dessous à Saint-Laurent d'Olt.

...Mais moins les inondations

Mais sorti de son lit, le Lot a provoqué sur sa route quelques inondations de maisons et de rues, notamment à Saint-Eulalie-d'Olt ou Saint-Geniez d'Olt, selon les membres de la page Facebook "Fier d'être un Marmot". Selon la mairie de Saint-Geniez-d'Olt, les services municipaux et les pompiers ont procédé toute la nuit de samedi à dimanche à l'évacuation de véhicules pouvant être touchés par la montée des eaux du Lot, en informant les habitants impactés par ces intempéries. Le nettoyage et le pompage des rues inondées devraient être effectués ce lundi 11 mars.

A Espalion, ce dimanche vers 16 heures, la mairie informe les habitants que le pic de crue du Lot n'est pas encore atteint et réitère son interdiction d'accès aux jardins et aux parcs proches du cours d'eau, comme le Foirail.

Le Tarn proche de son pic de crue

Dans le Sud-Aveyron, l'autre grosse rivière de l'Aveyron, le Tarn, frisait une hauteur de 5 m de crue (4,95 m), la même hauteur que lors de la crue de novembre 2019, rapporte Midi Libre. Le Tarn a ainsi envahi les terrains de la Maladrerie, sous l'oeil des Millavois qui faisaient leur balade du dimanche, avant de commencer sa décrue en tout début d'après-midi à Millau... tout en continuant à monter de l'autre côté de l'Aveyron, à Albi.

Des gorges gorgées d'eau

Comme le Lot, la crue du Tarn a débuté dès la Lozère, et traversé à grands courants les gorges lozériennes puis aveyronnaises, entre Quézac et Le Rozier. Que d'eau également dans les gorges de la Dourbie et de la Jonte.

Des rivières du sud vigoureuses

Ce sont les cours d'eau du sud de l'Aveyron qui ont "bénéficié" de ces dernières pluies, comme le Dourdou de Camarès, la Sorgues a Saint-Affrique, qui sont toutes deux restées plus ou moins dans leur lit, ou encore le Rance à Belmont où là, cinq personnes ont connu une belle frayeur dans leur minibus...

Les rivières du nord de l'Aveyron ne sont pas en reste

Au nord du département, certaines rivières ne sont pas restées sages, et les pluies ont fait grossir là aussi les principaux cours d'eau. Comme l'Aveyron, qui est sorti de son lit, notamment à Laissac.

Le Viaur et le Dourdou de Conques, sans sortir de leurs lits, ont eux aussi bénéficié de ces dernières pluies pour se refaire une santé, tout comme la Truyère, qui a pu donner un coup de main au Lot pour déborder...