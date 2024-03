METEO. Vents violents, crues, pluies, neige : voici où la tempête Monica est la plus active en Aveyron

Le ciel restera très perturbé ce samedi 9 mars sur l'ensemble du département. On détaille.



La tempête Monica génère depuis ce jeudi une météo turbulente venue du sud nourrie de vents violents et de pluies. Ce samedi 9 mars, celle-ci est particulièrement active sur les départements du Gard et de Lozère, en Occitanie, en proie à un épisode cévenol particulièrement intense générant de fortes pluies entraînant des crues. Cet épisode méditerranéen sévit également sur le sud de l'Aveyron et le Millavois, où des rafales de vents jusqu'à 140 km/h ont été enregistrées ce samedi matin.

Les rivières en crue

De fortes pluies sont en cours sur le sud-est, avec des cyumuls de pluie de 50 à 70 mm minimum, mais pouvant aller localement jusqu'à 150 mm selon Météo France. Ces pluies entraînent une montée préoccupante des eaux du Tarn. Dès ce vendredi 8 mars, la ville de Millau informait de la fermeture des terrains de la Maladrerie, situés en bord de Tarn, durant tout ce week-end en raison des intempéries. Ce samedi 9 mars à 11h45, le niveau du Tarn s'est élevé à 1,52 m contre 80 cm la veille à 23 heures. Par précaution, l'accès à la passerelle du Saoutadou enjambant le Tarn a été interdit, précise Midi Libre.

Un épisode cévenol intense affecte le Sud-Aveyron. Facebook - Météo Sud-Aveyron - MétéoCiel

Avec de fortes pluies tombant sur la région de Nant, la Dourbie a été aussi placée en vigilance jaune crue, tout comme l'Aveyron, la Sorgues, le Viaur, le Lot et le Dourdou du sud, selon le site Vigicrues.

De la neige sur l'Aubrac

Les précipitations concernent l'ensemble de l'Aveyron, ce samedi dans l'après-midi, notamment sur le Millavois, le Lévezou, le Réquistanais, le Ruthénois et l'Espalionnais, un peu moins drues ailleurs

Ce samedi 9 mars dans l'après-midi, des chutes de neige sont aussi enregistrées sur l'Aubrac, à partir de 1 300 m. Ces chutes de neige devraient faire une pause en soirée, pour retomber de manière beaucoup moins vive dans la nuit de samedi à dimanche, où quelques flocons devraient également toucher le causse de Sévérac. Ailleurs, moins de pluie, et des possibilités d'orages en soirée sur le Villefranchois.

La journée de samedi sous la neige et la pluie en Aveyron Capture d'écran - Météo France

Attention aux rafales de vent

Quant au vent, il soufflera un peu moins fort qu'en matinée, mais avec des rafales atteignant 85 km/h sur l'Aubrac, 80 km/h sur le sud-est et le Lévezou, et jusqu'à 90 km/h sur le Ruthénois. ce vent faiblira en soirée, avec des maximales prévues à 65 km/h dans le Belmontais et le Séveragais.

Dans le Sud-Aveyron, un grand arbre s'est écroulé sur la D51 entre Camarès et Mounès, interrompant partiellement la circulation.