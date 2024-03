CARTE. Météo : pluies, neige, vent... le temps se dégrade nettement ce samedi, la vigilance orange passe de six à neuf départements

La dépression Monica va traverser la France ce samedi 9 mars 2024, causant de fortes pluies et des épisodes de vents importants. Neuf départements sont désormais en vigilance orange pour pluie-inondations, vent, et crues.

Le temps se dégrade nettement ce samedi 9 mars avec l’arrivée d'un nouvel épisode pluvieux, mais surtout la mise en place d’un épisode méditerranéen. Neuf départements sont désormais placés en vigilance orange :

La Charente-Maritime (crues)

La Loire (vent)

Haute-Loire (vent)

Ardèche (pluie-inondation)

Var (crues et pluie-inondation)

Alpes- Martimes (pluie-inondation)

Gironde (crues)

Lozère (pluie-inondation)

Gard (crues)

Dans son dernier bulletin publié ce samedi 9 mars à 10 heures, Météo France a en effet rajouté la Gironde, la Lozère, et le Gard à la liste des départements placés en vigilance orange.

Jusqu'à 2 mois de pluie en 24 h près de la Méditerranée

"Les cumuls pourraient encore dépasser les 100 mm par endroits sur les départements du Var et des Alpes-Maritimes. Les Cévennes ardéchoises seront aussi fortement arrosées, avec également de la neige au-delà 1200 m en journée, puis 800 à 1000 m la nuit suivante", indique l'organisme national de prévision.

Les Cévennes copieusement arrosées

Les pluies abondantes "sur les Cévennes ce samedi après-midi ainsi qu'en soirée et nuit suivante" et "pourraient très éventuellement nécessiter une évolution du niveau de vigilance sur le département de la Lozère", précise Météo France.

La Chaine Météo prévoit pour sa part jusqu'à 2 mois de pluie en 24 h près de la Méditerranée et jusqu'à 1 mètre de neige dans les Alpes du Sud.

Vents violents sur la Loire et la Haute-Loire

La dépression Monica va aussi engendrer de fortes rafales de vent sur la Loire et la Haute-Loire, "le plus souvent entre 90 et 110 km/h voire localement 120 à 130 km/h".

En Nouvelle-Aquitaine, il neige aussi abondamment ce samedi sur le massif des Pyrénées.

Quelle tendance pour dimanche ?

Les fortes pluies s’évacueront progressivement vers l’Italie ce dimanche 10 mars selon La Chaîne Météo. Partout ailleurs, le ciel restera nuageux avec encore quelques averses et des températures en baisse, un peu juste pour la saison.