METEO. Intempéries : l'Aveyron placé en alerte orange pour crues, 18 communes concernées

Ce dimanche 10 mars, dix départements sont placés en vigilance orange dont l'Aveyron pour crues. Dix-huit communes dont concernées par cette mesure.

La préfecture de l'Aveyron a communiqué ce dimanche 10 mars 2024 un bulletin de prévision des crues suite à "l'épisode cévenol qui touche actuellement les bassins-versants du Lot amont".

Ce dimanche 10 mars, le niveau d'alerte est orange concernant le tronçon Lot amont Truyère pour lequel une "crue significative" est prévue par les services hydrologiques "dans les prochaines 24 heures".

Passage en #VigilanceOrange crues de l'#Ardèche aval et de la #Cèze aval (7 et 30) ainsi que du #Lot amont-Truyère (12, 48). Maintien en #VigilanceOrange crues de 3 cours d'eau dans le #Var et sur 3 estuaires de la façade atlantique.

Restez informés sur https://t.co/df6JDFOHeL pic.twitter.com/BsiZ0Kuf4S — Vigicrues (@Vigicrues) March 10, 2024

"Les premiers débordements ont été observés en fin de soirée" du samedi 9 mars 2024 "dans les secteurs de Bagnols, Mende (Lozère) et Saint-Laurent-d'Olt", précise le communiqué. "Plus à l'aval et notamment avec l'apport de la Colagne les niveaux vont encore monter dans le secteur de Saint-Laurent-d'Olt avec un niveau attendu entre 3,80 et possiblement 4,20 (scénario maximaliste incertain)".

Dix-huit communes en alerte orange

Les communes concernées par l'alerte orange crues sont :

BESSUEJOULS

CASTELNAU-DE-MANDAILLES

COUBISOU

ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE

ESPALION

ESTAING

FLORENTIN-LA-CAPELLE

GOLINHAC

LA CAPELLE-BONANCE

LASSOUTS

LE NAYRAC

POMAYROLS

PRADESD'AUBRAC

SAINT-COME-D'OLT

SAINTE-EULALIE-D'OLT

SAINT-GENIEZ-D'OLT-ET-D’’AUBRAC

SAINT-LAURENTD'OLT

SEBRAZAC

En conséquence, la préfecture rappelle dans son communiqué que "des inondations importantes sont possibles, les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles ; des coupures d'électricité peuvent se produire ; les digues peuvent être fragilisées ou submergées."