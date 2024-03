Ce dimanche 10 mars, un minibus transportant cinq personnes a été piégé par la rivière Rance sortie de son lit, dans la commune de La Bastide-Solages.

Ce dimanche 10 mars, un minibus transportant cinq personnes dont le conducteur s'est retrouvé en très fâcheuse posture, vers 8 heures, sur la RD 665 au lieu-dit Saint-Pierre situé sur la commune de La Bastide-Solages.

La faute aux fortes précipitations qui sévissent depuis le début du week-end dans certains secteurs de l'Aveyron comme ailleurs dans l'Hexagone.

En effet, le véhicule s'est retrouvé piégé sur la RD 665 inondée par la rivière Rance sortie de son lit.

Le courant de cet affluent du Tarn a fait dériver jusqu'à un fossé le minibus qui a commencé à se remplir d'eau.

40 cm d'eau à l'intérieur du véhicule

À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont sorti de ce très mauvais pas les cinq personnes aux prises avec 40 cm d'eau à l'intérieur du véhicule.

Les victimes, trois hommes âgés respectivement de 20, 50 et 79 ans, et deux femmes âgées quant à elles de 28 et 78 ans ont pu regagner leur domicile, leur état de santé ne nécessitant pas de les hospitaliser.

Vingt-deux sapeurs-pompiers des centres de Réquista, Saint-Sernin-sur-Rance et Saint-Affrique ont été mobilisés pour venir aux secours de ces cinq naufragés.