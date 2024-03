METEO. La tempête Monica a-t-elle fait 10 morts ? Un des plus lourds bilans de ces dernières années en France

Avec un mort et une disparue recencés ce lundi 11 mars dans l'Hérault, le bilan comptable des intempéries de ce week-end s'est encore alourdi.

La tempête Monica, responsable ce week-end d'un épisode méditerranéen intense, de vents violents, de fortes chutes de pluies et de neige entraînant des crues rapides, va laisser avec son passage un bilan comptable des plus lourd au niveau des victimes.

Ce lundi 11 mars en fin de matinée, relève Midi libre, le corps sans vie d'un homme a été repêché dans le fleuve Hérault, dans l'Hérault,placé en vigilance jaune pour les crues. Selon les pompiers de l'Hérault, "Sa voiture était en amont, plaquée contre un arbre". L'homme aurait emprunté une route inondable fermée en prévention des crues. Et une femme susceptible de se trouver en sa compagnie est toujours recherchée.

Six morts, 4 disparus

Ce mort et cette disparue s'ajoutent à un bilan comptable provoqué par une tempête des plus lourds en France depuis ces dernières années

Le Gard a été particulièrement touché, avec quatre morts, alors que plus de 200 gendarmes et pompiers sont toujours à la recherche de deux enfants de 4 et 13 ans disparus à Dions.

En Ardèche, un homme de 73 ans responsable d'une centrale hydroélectrique est toujours porté disparu à Saint-Martin-de-Valamas.

Enfin, ce dimanche 10 mars sur l'île de Ré en Charente-Maritime, placé en vigilance jaune pour "vagues et submersion", un pêcheur à pied de 80 ans est décédé, piégé par les grandes marées.

Lourd bilan

Le bilan des victimes de la tempête Monica pourrait donc se monter à 10 morts. C'est l'un des plus lourds bilans de ces dernières années en France, et peut-être même en Europe, puisque 3 personnes sont portées disparus en mer en Espagne, deux jeunes dans l'archipel des Canaries et le troisième à Barcelone, rapporte L'Indépendant.

Début novembre 2023, les tempêtes Ciaran et Domingos avaient fait 3 morts et 47 blessés en France, 12 morts au total en Europe. Le 18 août 2022, des orages violents ont frappé la Corse, faisant 5 morts et une vingtaine de blessés