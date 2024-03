METEO. Tempête Monica : fortes pluies sur les Cévennes, neige, vents violents, un 10e département en vigilance orange

Météo France a actualisé ses prévisions pour le reste de cette journée du samedi 9 mars. L'Hérault passe à l'orange pour les risques de crues.

Sale temps sur le sud de la France, ce samedi 9 mars, où la tempête Monica, pourtant basée sur la Bretagne, a provoqué un épisode méditerranéen plutôt virulent sur les Cévennes, où de fortes pluies tombent en continu, et devraient se poursuivre en s'atténuant dans la soirée. On a relevé entre 100 et 150 mm tombées en 24 heures et des vents jusqu'à 130 km/h sur les sommets.

En montagne, la neige tombe et des vents violents soufflent en rafale, notamment sur les Pyrénées.

De fortes chutes de neige sont également enregistrées sur l'Aubrac et en Lozère.

L'Hérault placé à son tour en vigilance orange

Ces pluies sont à l'origine d'une forte montée des eaux sur ces territoires. Météo France a actualisé ses prévisions et placé un 10e département en vigilance orange pour les crues ce samedi 9 mars à partir de 16 heures. L'Hérault rejoint ainsi 9 autres départements, dont deux en Occitanie, déjà placés en vigilance orange pour une ou plusieurs raisons :

Loire (vent)

Haute-Loire (vent)

Ardèche (crues, pluies-inondations)

Lozère (pluies-inondations)

(pluies-inondations) Gard (crues)

(crues) Var (crues, pluies-inondations)

Alpes-Maritimes (Pluies-inondations, avalanches)

Charente-Maritime (crues)

Gironde (crues)

47 autres départements, dont 9 en Occitanie, sont également placés en vigilance jaune pour une ou plusieurs raisons.