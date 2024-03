Tempête Monica : un homme et deux enfants, un septuagénaire... ce que l'on sait des quatre personnes toujours recherchées, ce lundi

Après un week-end agité avec le passage de la tempête Monica en France, quatre personnes sont toujours portées disparues. Les recherches reprennent ce lundi 11 mars 2024.

Des images saisissantes et un bilan déjà dramatique. Le passage de la tempête Monica en France a fait de gros dégâts, emportant quatre vies. Autant de personnes sont encore portées disparues, ce lundi 11 mars 2024.

Trois personnes recherchées dans le Gard

Le département du Gard, lourdement touché avec, déjà, trois décès à déplorer, va être au coeur de nouvelles recherches ce lundi. Trois autres personnes sont toujours portées disparues. C'est sur la commune de Dions que la Citroën C3 Picasso d’une famille recomposée (2 adultes et 2 enfants) a été emportée samedi soir par des eaux torrentielles.

Tandis que la mère a été secourue par les pompiers, l’homme et les deux enfants de 13 et 4 ans qui l’accompagnaient restaient dimanche soir introuvables. Durant la nuit, 32 sapeurs-pompiers, dont 20 sauveteurs subaquatiques ainsi que deux drones, un équipage cynophile et un hélicoptère, ont été mobilisés pour tenter, en vain, de retrouver ces trois disparus. Des personnes "originaires de la région", d’après les informations recueillies auprès des gendarmes.

Le propriétaire d'une centrale hydroélectrique toujours porté disparu en Ardèche

La quatrième personne recherchée l'est un peu plus au nord, en Ardèche. Un homme de 70 ans, propriétaire de la centrale hydroélectrique de Saint-Martin-de-Valamas, est toujours porté disparu, comme le fait savoir France Bleu.

Comme le rappellent nos confrères, il intervenait sur place dans l'après-midi du 9 mars, suite, justement, aux intempéries. Mais il n'a plus donné de nouvelles à ses collègues, qui ont alerté les pompiers. Ces derniers ont retrouvé, sur place, la voiture, le portefeuille et le téléphone du septuagénaire. Ce dimanche soir, l'homme n'était toujours pas retrouvé malgré les pompiers et plongeurs mobilisés, ainsi que le déploiement d'un hélicoptère.

Six départements en orange, ce lundi

Ce lundi 11 mars, six départements sont placés en vigilance orange : l'Yonne, la Saône-et-Loire, le Puy-de-Dôme, la Charente-Maritime, la Gironde et enfin les Pyrénées-Atlantiques. Ils le sont pour crues, tandis que la Gironde l'est également pour vagues-submersion.

Le Gard et l'Ardèche, qui font donc l'objet de recherches décisives qui reprennent ce lundi, sont en vigilance jaune pour les orages. Le territoire gardois l'est aussi, et encore, pour les crues.