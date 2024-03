Tempête Monica : "Un moment de douleur, de compassion" après la découverte du corps d'une fillette de 4 ans, les recherches continuent pour son frère

La décrue a permis de découvrir le corps d'une fillette de 4 ans, recherché depuis les intempéries dans le Gard.

Le bilan humain du passage de la tempête Monica est dramatique. Six personnes ont trouvé la mort dans les crues meurtrières du week-end des 9 et 10 mars 2024, une dans l'Hérault et cinq dans le Gard.

Le bilan a été alourdi ce mardi 12 mars 2024 avec la découverte du corps d'une fillette de 4 ans. Tard dans la soirée de samedi, les trois membres d'une famille ont été piégés par les intempéries dans la commune de Dions alors qu'ils circulaient en voiture. Le père a été retrouvé mort lundi quand ses enfants étaient toujours portés disparus. Sa fille de 4 ans a été tristement découverte ce mardi, et son frère de 13 ans est toujours recherché.

"C'est un moment difficile, c'est un moment lourd, qui nous amène à penser aux familles. C'est aussi un moment de douleur et de compassion", a adressé le commandant du groupement de gendarmerie du Gard, le général Eric Chuberre, face à la presse.

Il confirme que la décrue a permis de découvrir le corps de la fillette de 4 ans, dans une zone qui avait déjà été survolée et fouillée depuis samedi. "La baisse du niveau des eaux permet des investigations plus poussées sur les berges, et c'est dans ce cadre-là que le corps a été retrouvé".

Le corps se trouvait à "environ 1 kilomètre" du lieu de disparition de la famille. L'épouvantable découverte a été faite par une patrouille à pied de trois gendarmes. Une patrouille mixte avait découvert le père de famille, la veille.

Le frère toujours recherché

Pour retrouver l'adolescent de 13 ans, les secours déploient les mêmes moyens que depuis ce week-end sans discontinuer. Cela implique environ 70 pompiers et une quarantaine de gendarmes. Le secteur dans lequel a été retrouvé le corps de la fillette est "clairement" privilégié pour les recherches.

Le général Eric Chuberre a annoncé que la mère de cette famille brisée par les intempéries n'était plus hospitalisée. "Des patrouilles sont actuellement auprès de la maman, et auprès de la grand-mère également".