Tempête Monica : l'Aveyron reste en vigilance jaune crues ce lundi, quels sont les cours d'eau concernés ?

Après avoir vu orange, l'Aveyron a rebasculé en vigilance jaune crues, ce lundi 11 mars 2024. Quels sont les cours d'eau impactés par cette alerte ?

La vigilance orange crues avait été activée en Aveyron, dimanche 10 mars 2024. Si ce n'est plus le cas ce lundi, l'alerte n'est pas totalement terminée pour autant : le département est désormais en jaune.

Plusieurs secteurs touchés

Selon la carte Vigicrues émise par Météo France en début de matinée, ce sont plusieurs cours d'eau qui sont mentionnés dans le cadre de cette vigilance jaune crues. Lesquels ? Les voici :

Lot moyen

Lot amont - Truyère

Aveyron - Viaur

Tarn moyen

Haut Tarn

De nombreux cours d'eau sont à surveiller de près en Aveyron, ce lundi 11 mars 2024. Vigicrues - Capture d'écran

Quelle météo ce lundi ?

Si le sud-est du département va échapper, ce matin, aux rares averses qui touchent l'Aveyron, l'atmosphère humide persistera sur la totalité du territoire au plus fort de la journée. Il fera jusqu'à 10°C du côté de Villefranche-de-Rouergue et Saint-Affrique, et 9°C dans de nombreuses autres communes comme Entraygues, Espalion, Millau, Nant ou Belmont-sur-Rance.

Atmosphère humide en Aveyron, ce 11 mars 2024. Météo France - Capture d'écran

Ce n'est qu'en fin de journée que le temps se montrera plus clément : ce soir, seuls Salles-Curan et Belmont devraient accueillir des averses.

Le temps devrait s'améliorer en fin de journée. Météo France - Capture d'écran

Une seule vigilance active

Parfois concerné par de multiples alertes ces derniers jours, l'Aveyron est, pour l'heure, seulement placé en vigilance jaune crues. Ce qui est d'ailleurs le cas de la quasi-totalité de ses voisins : le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot, le Cantal, la Lozère et le Gard doivent aussi garder un oeil sur le phénomène. Seul l'Hérault est exempté parmi les départements limitrophes.