METEO. Crues, giboulées, orages : le temps reste instable et pluvieux, 50 départements en vigilance ce lundi 11 mars

Le sud-ouest et la majeure partie de l'Occitanie notamment connaîtront une journée plutôt pluvieuse.

Après les fortes pluies tombées ce samedi 9 mars notamment sur le sud et les Cévennes, qui ont déclenché le lendemain des crues dramatiques en Ardèche et dans le Gard, ce lundi 11 mars sonne comme un accalmie. Mais pourtant, le temps restera globalement instable et pluvieux toute la journée sur la majeure partie de la France, et particulièrement au nord, au centre-est et au sud-ouest du pays, Occitanie comprise, exception faire du littoral méditerranéen.

Le ciel va donc alterner entre les passages nuageux porteurs d'averses et les éclaircies. Les averses sont plus fréquentes du Sud-Ouest et peuvent ponctuellement prendre un caractère orageux, tout comme en Corse, en matinée surtout. Ces pluies freineront quelque peu la décrue des cours d'eau dans ce large quart sud-ouest.

Neige et crues encore

"En fin de journée, les ondées se raréfient des Hauts-de-France vers la Bretagne, les pays de la Loire et le Poitou-Charentes", prévoit Météo France. Il neigera également sous la forme d'averses sur les reliefs dès 1000 à 1300 m.

Pour ce lundi, 50 départements sont en vigilance, et surtout 39 d'entre eux pour les crues, pour lesquelles huit départements restent en vigilance orange :

Yonne

Saône-et-Loire

Gard

Bouches-du-Rhône

Var

Charente-Maritime

Gironde

Pyrénées-Atlantiques

Les autres vigilances concernent essentiellement le risque de vagues-submersion sur le golfe de Gascogne, où le vent soufflera encore jusqu'à 80 km/h, et d'avalanches sur l'ensemble des départements pyrénéens et alpins.