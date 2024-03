Tempête Monica : le corps de l'adolescent de 13 ans retrouvé ce vendredi dans le Gard, le bilan porté à huit morts

La tempête Monica et les intempéries meurtrières qui ont frappé le Gard voient leur bilan s'alourdir : le corps de l'adolescent de 13 ans a été retrouvé, ce vendredi 15 mars 2024.

Le bilan s'alourdit suite au passage de la tempête Monica dans le Gard : ce vendredi 15 mars 2024, le corps de l'adolescent de 13 ans a été retrouvé, comme l'annoncent nos confrères de Midi Libre.

Une famille décimée

Le jeune adolescent faisait partie de cette famille recomposée, prise au piège dans sa voiture par les intempéries à Dions, dans la soirée du samedi 9 mars. Si la maman avait pu être secourue par les pompiers, cela n'avait pas été le cas du reste des occupants de cette Citroën.

Le père et les deux enfants, âgés de 4 et 13 ans, étaient portés disparus. Dans la semaine, les corps de l'adulte et la jeune fille avaient été retrouvés. Ce vendredi, le bilan s'alourdit donc de nouveau, le procureur de la République de Nîmes confirmant la découverte du corps du grand frère.

Huit morts suite aux intempéries

Les intempéries, qui ont suivi durant le week-end des 9 et 10 mars, ont tué huit personnes. Six de ces victimes se trouvaient dans le Gard. Deux autres étaient dans l'Hérault et en Ardèche.

