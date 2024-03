METEO. Pluie et risques de crue : 47 départements en vigilance mercredi, voici les prévisions pour la fin de semaine

Voici ce qui nous attend mercredi 13 mars jusqu'à la fin de semaine.

La Charente-Maritime et la Gironde restent en vigilance orange pour des risques de crue, mercredi 13 mars 2024. Météo France conserve également 31 départements en vigilance jaune :

En Nouvelle-Aquitaine : Pyrénées-Atlantiques, Landes, Charente

En Occitanie : Haute-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot, Aveyron

Dans les Pays de la Loire : Vendée, Loire-Atlantique

En Bretagne : Finistère

En Normandie : Eure, Seine-Maritime

En Auvergne-Rhône-Alpes : Cantal, Puy-de-Dôme, Loire, Allier

En Bourgogne-Franche-Comté : Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Nièvre, Yonne

En Centre-Val de Loire : Loiret

En Île-de-France : Val-d'Oise, Yvelinnes et Paris.

En Hauts-de-France : Oise, Somme, Pas-de-Calais, Aisne

Les cours d'eau en risque de crue. Vigicrue

Ces vigilances persistent après l'épisode de pluie intense qui s'est abattu sur une partie de la France le week-end des 9 et 10 mars. De nombreux cours d'eau débordent depuis le début de la semaine, et les inondations ont été meurtrières dans le sud du pays. Une personne est décédée dans l'Hérault et au moins cinq sont décédées dans le Gard.

Hausse des températures mais retour de la pluie

Une accalmie est à prévoir à partir de jeudi 14 mars. "Le temps est très doux, et assez bien ensoleillé dans l'ensemble, avec un voile de nuages élevés plus épais sur l'ouest du pays", anticipe Météo France. De plus, la douceur va faire son retour au moins jusqu'à la fin du week-end, on dépassera par exemple les 20°C au pied des Pyrénées et sur le pourtour méditerranéen.

En revanche, des passages pluvieux reviennent une fois encore en fin de semaine par l'ouest et le sud-ouest. Seul "le tiers sud du pays" devrait être épargné.