METEO. Intempéries et risques de crue : deux départements toujours en orange et 45 en jaune mardi soir

Voici où les risques de crue subsistent ce mardi soir.

Après les inondations mortelles, qui ont fait au moins six morts dans l'Hérault et le Gard, la pluie et le risque de crue est toujours d'actualité dans plusieurs départements dans la soirée de mardi 12 mars 2024. La Charente-Maritime et la Gironde sont maintenues en vigilance orange. Les quais de la Garonne sont de nouveau sous l'eau à Bordeaux, de nombreuses rues ont été fermées à la circulation.

45 départements sont en vigilance jaune, dont 31 pour des risques de crue : Haute-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot, Lot-et-Garonne, Aveyron, Pyrénées-Atlantiques, Landes, Charente, Vendée, Loire-Atlantique, Finistère, Cantal, Puy-de-Dôme, Loire, Allier, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Nièvre, Cher, Loiret, Yonne, Eure, Seine-Maritime, Somme, Pas-de-Calais, Aisne, Oise, Val-d'Oise, Yvelinnes et Paris.

Les cours d'eau en vigilance crue. Vigicrues

Les 13 autres départements sont en vigilance jaune pour des risques d'avalanches : Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Atlantiques, Savoie, Haute-Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Haute-Corse et Corse du Sud.

45 départements en jaune et 2 en orange ce mardi soir. Météo France

Intempéries meurtrières ce week-end

Les dernières pluies intenses du week-end des 9 et 10 mars ont profondément meurtri le sud de la France. Une personne est décédée dans l'Hérault, et au moins cinq dans le Gard.

Mardi 12 mars, le corps d'une fillette de 4 ans a été retrouvé grâce à la décrue progressive. Son père de 41 ans a été retrouvé lundi. Le fils, un adolescent de 13 ans qui était aussi présent lorsque la famille a été piégée par la subite montée des eaux, est toujours porté disparu.

En Ardèche, un homme de 73 ans est également porté disparu à Saint-Martin-de-Valamas depuis les intempéries de samedi soir.