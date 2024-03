Météo : quadruple vigilance jaune en Aveyron ce vendredi, voici les prévisions dans le département

L'Aveyron est impacté par quatre vigilances de niveau jaune, ce vendredi 8 mars 2024. Phénomènes à surveiller, prévisions... on fait le point.

Ni une, ni deux, ni trois, mais quatre vigilances météorologiques sont activées en Aveyron, ce vendredi 8 mars 2024. Que faut-il surveiller ? Quelles sont les prévisions ?

Vent, orages, pluie, crues...

La quadruple vigilance, déjà activée, concerne le vent, les orages, la pluie et les crues. Jusqu'à quand sont-elles déclenchées ? Voici ce qu'annonce Météo France :

vent : jusqu'à 16 heures

: jusqu'à 16 heures orages : jusqu'à 22 heures

: jusqu'à 22 heures pluie : jusqu'à 23 heures

Concernant les crues, quels sont les cours d'eau concernés par la vigilance jaune ? Les voici :

Haut Tarn

Dourdou - Sorgues - Rances

Quatre vigilances de couleur jaune touchent l'Aveyron, ce vendredi 8 mars 2024. Météo France - Capture d'écran

Quelles prévisions dans le département, ce vendredi ?

Sans surprise, la météo est très perturbée ce 8 mars, en Aveyron. L'ouest du département sera épargné, mais il sera bien le seul à accueillir les éclaircies. Des orages sont attendus à Salles-Curan et Saint-Affrique. Météo France évoque un "risque" d'orages à Belmont-sur-Rance, et des averses orageuses à Rodez, Sévérac, Réquista et Millau.

Un après-midi agité en Aveyron, ce vendredi 8 mars 2024. Météo France - Capture d'écran

Dans le reste du département, l'atmosphère sera humide. C'est à Laguiole qu'il fera le plus froid (3°C), tandis que le thermomètre grimpera jusqu'à 11°C à Villefranche-de-Rouergue et dans le sud du département.

En soirée, gare aux orages aux portes de l'Hérault et aux averses sur l'ouest aveyronnais. Météo France ne prévoit ni orages ni pluie pour la nuit du 8 au 9 mars.