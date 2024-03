Météo : vent, crues, pluie, orages... 12 départements d'Occitanie en vigilance jaune, ce vendredi

L'Occitanie n'est pas épargnée par les vigilances météorologiques, ce vendredi 8 mars 2024. 12 de ses 13 départements sont touchés, et beaucoup le sont pour plusieurs motifs.

La région Occitanie est sous le signe du jaune, ce vendredi 8 mars 2024. 12 de ses 13 départements sont en vigilance météorologique. Et les motifs sont multiples. On fait le point.

Tous... sauf l'Aude !

Selon le bulletin météorologique diffusé en milieu de matinée, ce vendredi, 50 départements de France sont en vigilance. La Charente-Maritime est en orange pour les crues, et le reste du lot est en jaune pour de multiples motifs.

Parmi les 49 territoires restants mentionnés, il y a la quasi-totalité de l'Occitanie. 12 de ses 13 départements sont cités par Météo France : seule l'Aude n'est pas impactée.

La quasi-totalité de l'Occitanie doit se méfier de plusieurs phénomènes météorologiques. Météo France - Capture d'écran

De multiples motifs activés

Crues, vent, pluie, orages, neige, avalanches... pas moins de six phénomènes sont à surveiller dans la région. Et parfois, il y en a quatre dans un seul et même département, comme c'est le cas en Aveyron. Mais aussi dans l'Hérault ! Pour d'autres, c'est une triple vigilance jaune. On fait le point :