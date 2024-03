Rugby : le match de Rodez se termine au Bowling à cause de 3 cm de neige à 10 heures

Le choc entre Rodez (5e) et le leader Sor Agout, comptant pour la 15e journée de Fédérale 3, n’a pu avoir lieu au stade Paul-Lignon ce dimanche, la mairie ayant pris ce matin même un arrêté d’interdiction pour le moins précautionneux. Explications.

Le capitaine de Rodez Cédric Lallour s’attendait " à un gros combat ", ce dimanche face aux avants du leader tarnais, comme il le confiait dans un entretien qu'il nous avait accordé. Finalement, lui et ses ouailles auront-ils seulement pu "se mesurer" à table, dans le fameux Bowling du Rouergue et son aligot – pavé d’Aubrac. Et encore, les Ruthénois déjeunant quand les Tarnais ont débarqué, pour l’apéro, avant de prendre la place des Aveyronnais pour se sustenter. Mais pourquoi donc ce sommet de Fédérale 3, attendu depuis des semaines, s’est terminé ainsi ?

"À 10 heures, on nous a dit : vous ne jouez pas"

Accrochez-vous. Et, "non, ce n’est pas une blague ", comme plusieurs observateurs ont d’abord réagi, ce dimanche en milieu de journée, à la nouvelle. Les quelques flocons tombés sur le piton dans une nuit aux températures restées positives ont ainsi fait prendre à la municipalité un arrêté d’interdiction d’accès à la pelouse du stade Paul-Lignon. Et le maire Christian Teyssèdre, en personne, nous adressant un communiqué explicatif ensuite, alors que nous souhaitions en savoir plus sur cette décision. "Nous avons pris la décision ce matin à 10 heures après consultation du club et des techniciens de ne pas autoriser la rencontre car les conditions climatiques étaient mauvaises", peut-on d’abord lire.

Au club, et bien que le président Stéphane Floirac, comme l’entraîneur principal Dominique Alaux n’aient répondu à nos sollicitations à cette heure, la version est un peu divergente : "On n’a décidé de rien, on est tributaire, c’est tout. À 10 heures, on nous a dit : vous ne jouez pas. " Et pourquoi ne pas avoir proposé de déneiger l’aire de jeu, comme cela a pu être le cas cette saison pour un match de football ? "Je crois que si on nous l’avait demandé, on aurait trouvé rapidement du monde pour ", nous glisse-t-on. Il faut dire qu’en plus de l’importance sportive, ce rendez-vous était aussi celui de quelque 300 partenaires, réunis pour un repas qui s’est, lui, évidemment tenu.

Vers un report en fin de mois

Pour rappel, la pelouse hybride de l’enceinte toujours en travaux est équipée d’un système de thermorégulation, critère important pour satisfaire notamment aux exigences des footballeurs de la Ligue 2… qui ont d’ailleurs, la veille au soir, accueilli les Girondins de Bordeaux pour un 2-2 mémorable sur le terrain comme en tribune. Système resté inactif. Le communiqué : "Même si nous n’avons pas eu la nécessité de chauffer le terrain parce qu’il n’était pas gelé, il n’empêche qu’avec 3 centimètres de neige à 10 heures et un substrat déjà saturé, nous ne pouvions pas faire autrement que protéger les joueurs, mais aussi la pelouse du stade très importante pour la suite de la saison pour le football et le rugby." D’ailleurs, selon les règlements, la partie de ce dimanche devrait être donnée à rejouer le 31 de ce mois, sous réserve de la décision fédérale attendue dans la semaine. "C’est embêtant, mais bien sûr que nous reviendrons pour jouer si c’est bien validé ", a ainsi commenté le manager du club de Soual Xavier Imart, depuis le Bowling, qui avait été prévenu "sur les coups de 10 h – 10 h 30", alors que le bus était au niveau de Baraqueville. "On avait prévu d’y manger le soir, on a avancé à midi. "

Entre les deux, la pelouse de "PL" est donc restée loin des crampons des rugbymen… et du blanc de la neige qui n’a pas résisté bien longtemps, laissant apparaître ses nuances de vert bien avant le coup d’envoi prévu à 15 h 15.