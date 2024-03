METEO. Pluies diluviennes et vent à 100 km/h : un temps pourri se profile à partir de vendredi, les prévisions

Vous n'échapperez peut-être pas aux fortes pluies et aux grosses rafales de vent ce week-end.

On n'en a pas fini avec la pluie. Si le ciel sera généralement dégagé ce jeudi, la météo va se gâter à partir de vendredi 8 mars 2024. Une dépression va se diriger vers le Golfe de Gascogne et va faire "progresser la perturbation pluvieuse sur la façade ouest du pays", quand à l'est, il est prévu "des pluies copieuses et orageuses notamment sur le flanc sud du Massif central". Météo France prévient de cumuls de pluie très importants près des Cévennes, où il pourrait tomber entre 80 et 100 mm en l'espace de 24 heures.

Cela ne sera guère mieux au sud, le vent soufflera fort avec des rafales de 80 à 100 km/h sur les Pyrénées, le Massif central, le Languedoc, la Provence et la Côte d'Azur.

Dans la soirée de vendredi, les prévisions de Météo France indiquent une accalmie en général en Occitanie mais pas dans les Cévennes, où la pluie continuera de tomber. "La perturbation gagnera la région PACA, Rhône-Alpes et la Bourgogne Franche-Comté. Le littoral aquitain verra l’arrivée d’une nouvelle perturbation".

Pas mieux samedi

Le sud-est du pays sera encore très arrosé samedi 9 mars 2024 entre l'Aveyron jusqu'à la Côte d'Azur. Localement, les cumuls de pluie avoisineront les 80-100 mm en seulement 24 heures. " Les cumuls seront à surveiller, d’autant que les sols sont désormais parfois saturés sur ces régions (notamment la région PACA sauf la basse vallée du Rhône)".

Le vent sera toujours au rendez-vous, des rafales jusqu'à 100 km/h souffleront sur l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA.

De franches chutes de neige sont attendues dans les Alpes du Sud (15 à 30 centimètres à partir de 1 300 mètres) et sur le Mercantour (50 centimètres dès 1 800 mètres).