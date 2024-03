Fédérale 3 : à cause de la neige, pas de match entre le Rodez Rugby et Sor Agout, ce dimanche à Paul-Lignon

La neige tombée à Rodez n'a pas épargné la pelouse de Paul-Lignon : le club de rugby, qui devait recevoir Sor Agout en Fédérale 3 ce dimanche 3 mars 2024, a annoncé que le match n'aura pas lieu.

Placé en alerte jaune neige-verglas, l'Aveyron compose avec les flocons, ce dimanche 3 mars 2024. Rodez n'est pas épargné... et la pelouse de Paul-Lignon non plus. Elle ne basculera pas en mode Fédérale 3 cet après-midi.

Arrêté municipal

C'était un véritable choc qui devait se jouer rue Vieussens, ce dimanche : Rodez, 5e avec 37 points, recevait Sor Agout, leader avec 58 unités et une seule défaite au compteur.

Mais la rencontre n'aura pas lieu. Le club ruthénois l'a annoncé sur ses réseaux, en milieu de matinée : "Suite à la neige tombée cette nuit, la municipalité n’a eu d’autre choix que de prendre un arrêté municipal interdisant la tenue du match de cet A-M, le terrain étant jugé impraticable". Un message accompagné d'une vidéo montrant le gazon recouvert de blanc.

Battus d'un point à l'aller

Le match aller avait été extrêmement disputé. Si le leader avait empoché le bonus offensif, il ne devait son succès qu'à un avantage... d'un petit point seulement. Battus 24-23, les Aveyronnais étaient revenus au Piton avec le point du bonus défensif.