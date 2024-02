Onet-le-Château. Les vacances ont fini à Laguiole et… il y avait de la neige !

Encore une fois, les animateurs autour d’Aurore, avaient préparé un super programme

La deuxième semaine de vacances de l’accueil enfance était promise aussi riche que la première et elle le fut, pour la centaine de gamins accueillis. Tout d’abord, en lien avec le thème retenu par la MJC pour cette année, à savoir "Remonter le temps", en l’occurrence vers la préhistoire, pour cette quinzaine (avec l’histoire de Colin le Mammouth, les fossiles, de la poterie, des fouilles archéologiques, des dessins de bisons et des peintures rupestres, la guerre du feu, sans oublier le quiz et bien sûr les olympiades préhistoriques !), le tout entrecoupé d’ateliers artistiques et scientifiques, mais aussi de nombreuses activités sportives. Un panel propice à la découverte et au partage, où chacun a pu trouver ses centres d’intérêt et ainsi passer avec les copains et l’équipe d’animation, les plus belles vacances du monde.

Et le clou de la semaine n’a fait que conforter l’état l’esprit ambiant des jeunes vacanciers, puisque les plus grands sont allés jusqu’à Laguiole et ont eu la chance d’y trouver un joli manteau neigeux qui leur a permis de s’éclater : raquettes et luge étaient au programme de cette dernière journée, mais forcément, les batailles de boules de neige, les roulades et glissades dans la neige et de franches rigolades, n’étaient jamais bien loin !

Vivement les prochaines vacances !