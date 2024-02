CARTES. Météo : la pluie fait son retour, les flocons de neige sur le Massif Central aussi, 55 départements placés en vigilance jaune crue et avalanches

Ce jeudi 29 février 2024, le soleil se fera rare. La météo sera plutôt pluvieuse et maussade sur la majeure partie de la France.

La chute des températures et le retour de la neige ont marqué cette dernière semaine en France. Ce jeudi 29 février, le temps sera marqué par le retour, aussi, des pluies.

Comme l'annonce Météo France dans son bulletin quotidien, "une nouvelle onde pluvieuse rentre par le nord-ouest. Une perturbation amènera ce matin un temps couvert avec des bruines éparses sur la moitié ouest du pays. Dans l'après-midi et la soirée, ce type de temps gagnera lentement l'est".

55 départements en vigilance jaune

Si bien que le gendarme de la météo a décidé de placer 55 départements en vigilance jaune, la grande majorité pour crue.

55 départements en vigilance jaune ce jeudi 29 février. Document - Météo France

Des flocons à partir de 1 000 m

Le temps donnera quelques flocons sur le Massif Central à partir de 1 000-1 200 m. Météo Sud-Aveyron annonçait pour la nuit "de petites gelées possible jusqu'en fond de vallée, jusqu'à - 4/- 5 °C sur les hauteurs de l'Aubrac. La neige devrait y tomber à nouveau ce soir et dans la nuit au-dessus de 1 000m, voir légèrement plus bas sur les reliefs de la région, due au passage d'un front froid dans la nuit de jeudi à vendredi".

Un risque d'avalanches dans les Pyrénées

Treize départements sont également placés en vigilances jaune avalanches.

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Haute-Garonne (crue et avalanche)

Ariège

Pyrénées-Orientales

Haute-Corse

Corse du Sud

Haute-Savoie

Savoie

Isère

Hautes-Alpes

Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-Maritimes

Treize départements encourent un risque d'avalanches. Document - Météo France

Ce jeudi après-midi, Météo France évoque "un passage pluvieux plus marqué et accompagné de rafales jusqu'à 60 à 80 km/h sur le tiers nord-ouest".

Pluie et neige à basse altitude ce week-end ?

Comme l'annonce Météo Languedoc, "loin d'être exceptionnelle pour une fin d'hiver. La limite pluie-neige se situant d'abord en moyenne montagne pourrait descendre au cours de l'épisode, s'abaissant parfois à basse altitude sur notre région. La trajectoire générale de la coulée dépressionnaire semble désormais bien appréhendée, glissant jusqu'au nord de l'Espagne".