MÉTÉO. Après les impressionnantes chutes de neige, où en est l'enneigement dans le Massif Central, les Pyrénées et les Alpes ce mercredi 28 février ?

D'impressionnantes chutes de neige sont tombées sur les Pyrénées et les Alpes après le Massif Central le week-end dernier.

La neige qui était la grande absente du début des vacances d'hiver a finalement fait son retour il y a un plusieurs jours. Parfois en abondance.

De quoi ravir les vacanciers des zones A (les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers) et B (les académies d’Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg).

Massif Central

Dans le Massif Central, notamment dans le Cantal, la neige est là aussi tombée en abondance. Notamment du côté de la station du Mont-Dore, où malheureusement quatre alpinistes aguerris ont perdu la vie dimanche 25 février, tués par une avalanche. Selon Actu.fr, la neige est tombée à partir de 1 000 m et jusqu'à 1 400 m par endroits.

Sur l'Aubrac, les stations de Laguiole et de Brameloup ont ainsi pu rouvrir leurs pistes de ski. Ce 28 février, "quelques flocons continuaient d'affecter les sommets des Monts de Lacaune et de l'Espinouse au dessus de 1 000 m", comme le rapporte Météo Sud-Aveyron. "Sur l'Aubrac, la nuit a été plus froide avec des gelées jusqu'à -2 °C sur les pistes de ski des stations de Laguiole et -1,5 °C à Brameloup".

- 0,2 °C ont été enregistrés à Alpuech, 0 °C à Brommat et à Aurelle-Verlac, + 0,7 °C sur les hauteurs de Salles-Curan, +1 °C à Lacroix-Barrez et à Laguiole ainsi qu'à Barre et sur les hauteurs de Ségur, + 1,5 °C à Murat-sur-Vèbre et + 2 °C à Lacaune.

Pyrénées

Les conditions sont devenues nettement plus hivernales sur le massif pyrénéen depuis le début de la semaine. D'ailleurs, l'épisode de neige qui s'est abattu sur le massif est annoncé à ce jour comme le plus important de la saison 2023-2024.

Comme le rapporte le site météopyrenees.fr, sur les Pyrénées-Atlantiques, placés en vigilance orange ce 28 février, il est tombé de 20 à 30 cm à 1 000 m d'alitude, de 50 à 80cm à 1 600m (secteur de La Pierre- Saint-Martin) et 1 m à 2 500 m. Sur l’ouest des Hautes-Pyrénées, c'est 50 cm d'or blanc qui sont tombés à 1 600 m (Hautacam) et 80 cm à 2 000 m (Cauterets), ainsi que de 30 à 40 cm à 1 600 m dans les vallées d’Aure, Louron.

Du Luchonnais à l’Ariège, 15 à 20 cm à 1 000m, 40 à 50 cm à 1 600 m, 50 à 70 cm au dessus de 2 000 m.

24H de neige sans interruption avec une couche qui dépasse vite le mètre ! @la_psm https://t.co/BeuW8TaoFc pic.twitter.com/ggXlf8XkAc — Vision-Environnement (@visiometeo) February 28, 2024

En Andorre et dans les Pyrénées-Orientales, on note 30 cm entre le Pas de la Case et le Capcir à 2 000m, de 15 à 20 cm en Cerdagne et 30 cm sur le Puigmal.

Alpes

Il a aussi beaucoup neigé dans les Alpes du Sud depuis plusieurs jours. Près de 120 cm de neige ont été enregistrés à 2 400 m d'altitude. De la neige est encore entendue le long de la frontière italienne, notamment en Haute-Maurienne.