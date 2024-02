MÉTÉO. Aveyron : la neige a fait son retour, les stations de ski de l'Aubrac sont ouvertes ce week-end

La neige est tombée sur l'Aubrac ce vendredi 23 février, en quantités suffisantes pour rouvrir tout ou partie de ses stations de ski.

Voilà une dépression qui rend joyeuses les stations de ski de l'Aubrac. Entendez par là la dépression Louis, qui outre ses vents violents et sa pluie, a apporté aussi de la neige sur les Alpes, les Pyrénées, le Massif Central... et sur les pistes des stations de ski aveyronnaises.

Faute de ski, les pistes avaient fermées

Le vendredi 16 février, par manque de neige, les gérants des stations de Laguiole et Brameloup, qui avaient vu leur neige fondre depuis plus d'une semaine, et avaient donc été contraints de fermer.

Des chutes de neige prévues toute la nuit

Mais pour ce week-end des samedi 24 et dimanche 25 février, elles seront ouvertes pour au moins une partie de leurs activités. D'autant que "des chutes de neige étaient prévues tout au long de la nuit" de ce vendredi 23 au samedi 24 février, se félicite-t-on du côté de Laguiole, qui annonçait ce vendredi entre 10 et 15 cm de neige sur son domaine. Une chose est déjà sûre, les commerces seront ouverts, quant à l'ouverture des pistes, espérée pour ce samedi matin vers 9 h 30, elle sera annoncée sur le site internet de la station.

Même son de cloche du côté de Brameloup : avec déjà 13 cm de neige en bas et en haut des pistes, la station annonce d'ores et déjà l'ouverture de sa piste de luge. Pour celles de ski de fond et de ski alpin, tout dépendra de la quantité de neige tombée cette nuit. Une situation à suivre également sur son site internet.