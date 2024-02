Retour de la neige en Aveyron : la station de Laguiole ouverte à 100 %, comme les pistes de ski alpin à Brameloup

La neige s'est bien installée sur le plateau de l'Aubrac et notamment sur les domaines des deux stations aveyronnaises de Laguiole et de Brameloup. Une bonne nouvelle pour les vacances.

De la neige comme s'il en pleuvait pourrait-on oser écrire. Annoncée, pronostiquée, espérée depuis quelques jours, elle est désormais bien arrivée sur le plateau de l'Aubrac.

Sa mission prioritaire est dorénavant de rester le plus longtemps possible sur les domaines respectifs des stations de sports d'hiver de Laguiole et de Brameloup, vacances scolaires obligent.

Si celles de la zone C, dont font partie les académies de Toulouse et de Montpellier prennent fin ce dimanche 25 février, celles des zones A et B se termineront pour la première le dimanche 3 mars et pour la seconde le dimanche 7 mars.

45 cm Laguiole, 35 cm à Brameloup

Avec des hauteurs totales de 45 cm Laguiole et de 35 cm à Brameloup enregistrées ce samedi 24 février et en comptant sur de nouvelles chutes de neige et des températures négatives à venir, la poudreuse si précieuse pourrait, si le cœur lui en dit, passer le reste de ces vacances sur l'Aubrac, pour le grand bonheur des vacanciers et les gestionnaires des deux stations aveyronnaises.

100 % du domaine ouvert à la station de Laguiole

Selon le site Tourisme en Aubrac, il neige ce samedi 24 février à la station de Laguiole dont le domaine est ouvert à 100 % soit : les 15 pistes de ski alpin ; la piste de luge ; le jardin d’enfants ; les 4 pistes de ski de fond ; la liaison (Laguiole - Saint-Urcize) ; les 2 randonnées nordiques au départ de la Source et les 8 parcours raquettes.

Toutes les pistes de ski alpin ouvertes à la station de Brameloup

À la station de Brameloup, les 8 pistes de ski alpin sont ouvertes tout comme 2 pistes sur 3 de ski de fond, ainsi que les 4 parcours de raquette.

Station de Laguiole : du 10 février 2024 au 10 mars 2024 (ouvert tous les jours de 9h30 à 17h)

Station de Brameloup : du 10 février 2024 au 10 mars 2024 (ouvert tous les jours de 9h30 à 17h)

Pour rappel, il faut avoir les équipements nécessaires pour se rendre dans les stations.