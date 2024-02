La neige est de retour en Aveyron : voici les secteurs où des chutes sont à prévoir jusqu'à dimanche

Des chutes plus importantes sont attendues dans la nuit de vendredi à samedi, voici les secteurs qui seront concernés.

La neige fait bel et bien son retour en Aveyron, l'Aubrac se recouvre de blanc vendredi 23 février 2024 à partir de 1 000 mètres d'altitude. Une fine couche se forme également sur le massif de l'Aigoual et les Monts de Lacaune, quand quelques flocons tiennent sur certaines portions de l'A75 lors de la traversée de la Lozère et du Cantal. Le plus fort de l'épisode de neige devrait survenir dans la nuit de vendredi à samedi.

En milieu de matinée, l'Aveyron était toujours placé en vigilance jaune neige-verglas par Météo France et devrait le rester au moins jusqu'à samedi (avec le Cantal et la Corrèze). D'ici la fin du week-end, selon les prévisions partagées par Météo Sud-Aveyron, plus de 30 centimètres de neige pourraient tomber sur les sommets de l'Aubrac, 20 centimètres entre 1 100 et 1 200 mètres, et entre 5 et 10 centimètres autour des 1 000 mètres.

Sur le Lévézou, on attend entre 3 et 8 centimètres au-dessus de 800-900 mètres. Quelques centimètres devraient tomber dans le secteur de Baraqueville samedi, quand un léger saupoudrage est attendu dans les secteurs de Rieupeyroux, le Larzac et les Causses.

55 départements en vigilance ce vendredi

En raison du passage de la tempête Louis, 51 départements sont placés en vigilance jaune et quatre ont basculé en vigilance orange ce vendredi pour des risques de crues (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée et Deux-Sèvres).

Des cumuls de pluie très importants sont à craindre sur le littoral atlantique, et la situation va s'accentuer dans le sud-ouest à compter de samedi. Le département des Landes est particulièrement surveillé.

51 départements en vigilance jaune et 4 en orange ce vendredi. Météo France

