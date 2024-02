METEO. Tempête Louis : les giboulées et la neige arrivent, les températures chutent, 55 départements en vigilance jaune ce vendredi 23 février

La tempête Louis a traversé la France mais entraîne dans son sillage un temps perturbé, notamment sur l'ouest et le Sud-Ouest.

Les rafales de vent de la tempête Louis ont atteint par endroits les 130 km/h ce jeudi 22 février, notamment sur les côtes atlantiques et le Nord. Ensuite, la limite pluie-neige a baissé rapidement vers 800 à 1 000 m et les chutes de neige ont été abondantes dans la nuit sur les Alpes, mais aussi sur certains territoires du Massif Central vers 900 m, dans le Cantal notamment, selon Météo France et Météo Express.

La neige tombe sur le Massif Central dès 800 m

Ce vendredi 23 février au matin, la neige tombe dès 800 m sur le Massif Central et les Pyrénées. Si la pluie n'épargne pas la Corse, le temps est dégagé des frontières de l'est à la Méditerranée. A l'ouest, et vers la Manche, une situation active s'installe avec des averses parfois soutenues et orageuses, s'accompagnant de grésil, de grêle et de fortes rafales de vent. Le vent d'ouest à sud-ouest souffle en rafales jusqu'à 60 à 70 km/h dans les terres, 80 à 90 km/h localement.

Du vent jusqu'à 90 km/h localement

L'après-midi, excepté l'arc méditerranéen où les ondées sont rares, l'ensemble du pays y compris la Corse est concerné par les averses, accompagnées d'orages à l'ouest, avec localement du grésil ou des flocons de neige.

Rafraîchissement des températures

En soirée, les fortes averses persistent dans le sud-ouest et sont plus espacées ailleurs. De fortes rafales de vent restent d'actualité près des côtes.

Durant toute cette journée, les températures maximales sont en baisse généralisée et le rafraîchissement est sensible, on perdre entre 1 et 6°C en général.

55 départements en vigilance ce vendredi. Document - Météo France

55 départements au total en vigilance, seulement deux en orange "crues"

Pour ce vendredi, le vent continuera de souffler fort sur jusqu'à 18 heures sur les côtes atlantiques, du Calvados aux Pyrénées-Atlantiques, mais aussi à l'est dans les départements de la Moselle, du Bas et du Haut-Rhin, en Occitanie, notamment en Haute-Garonne, dans le Gers, et les Hautes-Pyrénées, placés en vigilance jaune.

Les orages seront actifs sur la même façade atlantique (avec aussi une alerte "vagues-submersion), du Calvados aux Pyrénées-Atlantiques, mais aussi dans le Nord (vigilance jaune).

Une vigilance jaune ne concernera plus que 5 départements

Nord

Somme

Seine-Maritime

Gironde

Landes

Sept départements, dont un en Occitanie, en vigilance jaune neige et verglas

Haute-Savoie

Savoie

Isère

Hautes-Alpes

Alpes de Haute-Provence

Lozère

Cantal

Deux vigilances orange

A noter que deux départements, la Seine-et-Marne et les Deux-Sèvres, restent en vigilance orange pour les crues.