MÉTÉO. L'Aveyron en vigilance jaune neige-verglas ce 23 février : plus de 30 cm attendus sur l'Aubrac, voici où la neige va le plus tomber d'ici dimanche

Un nouveau coup de froid va toucher l'Occitanie tout le week-end marquer par le retour de la neige, notamment en Aveyron. Voici où elle va le plus tomber entre ce vendredi 23 février et dimanche 25 février.

Les prévisions l'annonçaient depuis ces derniers jours, le froid fait son grand retour dès ce vendredi 23 février. L'hiver s'installe à nouveau sur les reliefs, notamment, en Aveyron, sur le massif de l'Aubrac, et en Lozère, sur le massif de la Margeride, avec des chutes de neige.

Vigilance jaune neige-verglas en Aveyron

Météo France place d'ailleurs l'Aveyron en vigilance jaune neige-verglas ce vendredi 23 février.

Plusieurs départements d'Occitanie sont en alerte ce vendredi 23 février. Document - Météo France

De 10 à 15 cm sur l'Aubrac ce vendredi soir

"La couche sera encore minime sur l'Aubrac (autour de 4-5 cm) avec un léger saupoudrage possible sur les hauteurs du Lévézou (sur les secteurs Viarouge et Bouloc) ainsi que sur les Monts de Lacaune avec de petites averses et une limite pluie-neige autour de 700 m", prévient Météo Sud-Aveyron sur sa page Facebook.

La limite pluie-neige s'est abaissée. Document - Météo France

"En soirée, elle pourra dépasser 10-15 cm sur l'Aubrac et quelques cm sur les Monts de Lacaune et le Lévézou".

Selon les relevés de Météo Sud-Aveyron, "alors que les premiers flocons font leur retour sur l'Aubrac au-dessus de 1 300 m ce vendredi 23 février, voici les quantités de neige envisagées d'ici dimanche matin sur l'Aveyron et les Monts de Lacaune :

Plus de 30 cm sur les sommets de l'Aubrac, 20 cm autour de 1 100-1 200m, 5-10 cm autour de 900-1 000 m et sur le Carladez



5 à 10 cm sur les Monts de Lacaune au-dessus de 900 m, voire plus de 15 cm sur les sommets



3 à 8 cm sur le Lévézou au-dessus de 800-900 m, voire plus de 10 cm sur les sommets



Quelques centimètres sur le secteur de Baraqueville samedi



Léger saupoudrage sur le secteur de Rieupeyroux, le Larzac et les Causses samedi

À quoi s'attendre samedi 24 février ?

Toujours selon les prévisionnistes, samedi 24 février, la limite pluie-neige s'abaissera jusqu'à 500 m sous certaines averses avant de remonter dimanche au-delà de 1 600 m avec un passage pluvieux.

La neige devrait retomber lundi sur les reliefs au-dessus de 1 000 m. Un scénario restant à confirmer dans les prochaines heures.

Des rafales de vent importantes ont soufflé

Le passage du front froid a occasionné de très fortes rafales de vent sur le département en fin de journée ce jeudi 22 février. Voici les valeurs enregistrées par les stations que rapporte Météo Sud-Aveyron.

98 km/h à Soulobres (Millau)

92 km/h sur les hauteurs de Plaisance

88 km/h sur les hauteurs de Murat-sur-Vèbre

86 km/h sur les hauteurs de Montlaur

79 km/h sur la Pouncho d'Agast (Millau)

78 km/h à l'aéroport de Rodez

77 km/h sur le Larzac

72 km/h au saut de la Mounine, près de Ols-et-Rinhodes

70km/h au pic du Kaymard, au-dessus de Pruines

Plusieurs coupures électriques

Ces fortes rafales de vent ont entraîné des coupures sur le réseau électrique, signalées sur les secteurs de Sauveterre-de-Rouergue, Combret-sur-Rance, Montlaur, Fayet et Mélagues.