En fin de semaine, la limite pluie-neige va fortement s'abaisser avec l'arrivée d'un front froid.

Météo France prévoit le retour d'un temps "agité, instable et frais" pour cette fin de semaine. Des giboulées et l'arrivée d'un front froid à partir de jeudi 22 février 2024 pourrait faire tomber la limite pluie-neige.

En Aveyron, les premières modélisations prévoient des chutes de neige dès 700-800 mètres vendredi sur l'Aubrac, et potentiellement dès 500 mètres samedi, rapporte la chaîne Météo Sud-Aveyron. "D'autres chutes de neige sont prévues pour les jours suivants avec un air froid qui pourrait persister pendant près d'une semaine". Suffisamment pour recouvrir de neige les reliefs.

Dès jeudi, les températures pourraient se situer entre 3 et 7°C au réveil en Aveyron et ne pas dépasser les 8°C sur les reliefs. Des conditions encore plus hivernales vont prendre la relève, les températures devraient durablement rester en dessous des normales de saison.

Pluie abondante, vent, neige, potentiels orages...

Selon Météo France, la pluie sera de retour dans les régions du Nord-Ouest mercredi 21 février. Les cumuls resteront importants jeudi, 50 mm sont attendus en Bretagne et en Normandie, ainsi que dans les Ardennes et la Lorraine. "De plus un front froid actif s’accompagnera de fortes rafales de vent, probablement jusqu’à 80 km/h dans les terres, 100 km/h au littoral temporairement". Des orages ne sont pas à exclure.

L'ensemble du pays devrait être concerné vendredi 23 février. "Dans ce genre de situation avec beaucoup d’air froid d’altitude, il faut s’attendre à des averses délivrant parfois du grésil, et pouvant être particulièrement nombreuses des Landes à l’ouest des Pyrénées. Les cumuls devraient y particulièrement importants, et une réaction des cours d’eau s’annonce probable, comme possiblement sur d’autres régions soumises à des cumuls significatifs".

Pour l'instant, il est prévu un temps instable tout le week-end avec "des précipitations fréquentes" et de la neige abondante en montagne.