Vacances d'hiver. "Cela nous fait mal au cœur" : redoux, manque de neige, nouveau coup dur pour la station de Laguiole contrainte de refermer ses pistes de ski

Faute de neige et de froid pour produire de la neige de culture, la station de Laguiole referme temporairement les pistes de ski du domaine.

Coup dur, en Aveyron, à nouveau pour la station de ski de Laguiole, qui ce vendredi 16 février 2024 dans la soirée a annoncé devoir refermer ses pistes, faute de neige.

La douceur nous contraint à nouveau de fermer temporairement

"Malgré tous nos efforts, la douceur de ces deux derniers jours nous contraint de fermer à nouveau temporairement le domaine ce soir. De nouvelles chutes de neige sont prévues la semaine prochaine, trop tôt encore pour en être sûr mais gardons espoir, l’hiver n’est pas fini !", indique la direction dans une publication Facebook.

La neige du week-end dernier n'a pas suffi

Le week-end dernier, qui marquait le coup d'envoi des vacances d'hiver en Aveyron comme dans le reste de la zone académique, la station avait pu accueillir les skieurs après un épisode de neige sur l'Aubrac qui avait redonné le sourire à tout le monde. Mais, qui malheureusement, aura été de courte durée, avec la remontée des températures et le redoux.

"Il ne fait pas assez froid pour produire de la neige de culture"

"On se bat pour que cela reste ouvert", annonce à l'autre bout du fil Arnaud Ratel, l'adjoint au responsable de site Tony Crespo avec qui il travaille. "La première fois que l'on a fermé, on a fait tenir les pistes jusqu'au bout. On faisait des transports de neige le soir en machine, à la pelle, en brouette. Toutes les solutions avaient été utilisées. Cette semaine, des stocks de neige naturelle, qui avait été faits parce qu'il ne faisait pas assez froid pour produire de la neige de culture, ont été redistribués sur les pistes pour pouvoir ouvrir le plus possible".

Et de reprendre : "Cela nous fait mal au cœur. D'une part, pour les personnels, c'est compliqué malgré l'activité partielle prise en compte. D'autre part, ce qui nous fait mal aussi, c'est que ce sont les vacances scolaires. Toutefois, les gens sont reconnaissants et toute la semaine, il y a eu du monde".

"La neige naturelle s'en va beaucoup plus vite que celle de culture", précise encore Arnaud Ratel.

Randonnée, VTT ou trottinette électrique

Toutefois, Arnaud Ratel veut rester positif. "C'est la nature. Il y a, il ne faut pas l'oublier, d'autres activités qui se font sur la station avec les offices de tourisme. Il y a des randonnées accompagnées, des soirées astronomies, etc."

Comme l'indiquent les professionnels, "les parcours raquettes restent accessibles en accès libre en randonnée pédestre et les pistes de ski de fond sont accessibles en VTT ou en trottinettes électriques".

De même, il est possible d'organiser un baptême "en kart (chiens de traîneau), cani-rando ou cani-trottinette".

Commerces et locations restent ouverts

Par ailleurs, toujours selon la station, les commerces de la station (restauration et location) sont ouverts.

Les Pyrénées et les Alpes pas épargnés

La station de Laguiole n'est pas un cas isolé. Les Pyrénées et les Alpes en basse altitude sont aussi concernés par des épisodes de fermeture temporaire et des interruptions d'activité. "Malgré l'altitude de la station de Laguiole et les températures, on n'a pas trop mal survécu, on n'a pas fermé complètement".

La station, qui officiellement, devait attaquer sa saison le 23 décembre 2023 pour les fêtes de fin d'année, avait finalement accueilli ses premiers skieurs le 10 janvier alors que le département avait été touché par un premier gros épisode de neige. Le 7 février, elle avait déjà dû fermer une première fois avant de rouvrir en début de semaine.

Bientôt le retour du froid ?

"Des températures entre -1° C et -2° C sont annoncées en milieu de semaine prochaine. Pour être sûr de produire de la neige de culture, il faut du -3° C. Le retour du froid et de la neige devrait avoir lieu. On mise tout là-dessus !"