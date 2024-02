Météo : fortes pluies et chutes de neige abondantes en fin de semaine, 10 départements déjà en vigilance ce mercredi

Un temps très pluvieux et venteux, avec un probable retour de la neige, est attendu en fin de semaine.

Un front froid arrive en fin de semaine, les températures vont chuter et devraient se situer sous les moyennes de saison. De fortes pluies devraient être au rendez-vous. Les perturbations vont commencer mercredi 21 février 2024 par les territoires du nord-ouest, Météo France a placé 10 départements en vigilance jaune pour l'instant :

Vigilance jaune pluie-inondation : Vendée, Loire-Atlantique, Morbihan, Finistère et Manche

Vigilance jaune pour risques de crues : Pas-de-Calais, Oise, Aisne, Ardennes et Marne

Vigilance jaune pour risques de vents violents : Manche

La perturbation va apporter "un arrosage conséquent et des rafales de vents soutenues (60/80 km/h entre la pointe Saint-Mathieu et le cap Gris-Nez)", relève Météo France.

De plus en plus de pluie et de vent jeudi

Un temps pluvieux et venteux sera toujours d'actualité jeudi 22 février. Des cumuls de pluie très importants sont à craindre dans le nord du pays, 50 mm pourraient tomber en l'espace de deux jours sur les parties exposées de la Bretagne, de la Normandie, du Pays-de-La-Loire, ainsi qu'entre les Ardennes et la Lorraine. Ces cumuls sont "significatifs pour un mois de février". Le vent va gagner en puissance également. Des rafales de 80 à 100 km/h pourraient souffler sur le littoral atlantique et la Manche.

La masse d'air polaire maritime annoncée arrivera dans la nuit de jeudi à vendredi. La limite pluie-neige va alors descendre autour des 1 000 mètres d'altitude, des chutes de neige sont donc attendues sur les reliefs.

En Aveyron notamment, les prévisions partagées par la chaîne Météo Sud-Aveyron parlent de chutes à partir de 700-800 mètres sur l'Aubrac, vendredi. La limite pourrait s'abaisser à 500 mètres samedi.

Chutes de neige abondantes et arrosage pour tout le monde vendredi

Personne ne devrait échapper aux perturbations à partir de vendredi 23 février 2024, "un vaste ciel de traîne généralisé intéressera l'ensemble du pays". Dans cette situation avec beaucoup d'air froid d'altitude, il faut s’attendre à des averses délivrant parfois du grésil, et pouvant être particulièrement nombreuses des Landes à l’ouest des Pyrénées. Les cumuls devraient y être importants, et une réaction des cours d’eau s’annonce probable".

"Il neigera parfois abondamment en moyenne montagne, rarement à basse altitude, ou alors sous des giboulées", annonce Météo France.