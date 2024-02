CARTE. Météo : des pluies abondantes ce dimanche, six départements placés en vigilance jaune avant un retour du froid et de la neige en fin de semaine

Le redoux, c'est apparemment terminé pour l'heure, la météo est marquée par le retour de la grisaille et de la pluie ce dimanche 18 février et de nouvelles perturbations cette semaine.

Comme l'annonce Météo France dans son bulletin de ce dimanche 18 février 2024, une nouvelle perturbation pluvieuse traverse la France.

6 départements en vigilance jaune crue et pluie-inondation

En effet, après un redoux exceptionnel pour la saison et des températures à la hausse, cette fin de week-end est marquée par des pluies, qui arrivées samedi par la pointe de la Bretagne, s'étendent ce dimanche aux Pays de la Loire et Hauts-de-France.

Des pluies "soutenues par moments accompagnées par un vent de Sud-Ouest soufflant entre 50 et 60 km/h en pointes".

Aussi, le gendarme de la météo place six départements en vigilance jaune.

Le Pas-de-Calais (crues et pluie-inondation)

(crues et pluie-inondation) L' Oise (crue)

(crue) L' Aisne (crue)

(crue) Les Ardennes (crue)

(crue) La Marne (crue)

(crue) La Charente-Maritime (crue)

Plusieurs départements sont placés en vigilance jaune ce dimanche 18 février. Document - Météo France

Ensoleillement et grisaille en Occitanie

Avant d'être impactée à son tour dans le courant de la semaine à venir, ce dimanche, la région Occitanie devrait être marquée par une alternance entre un ensoleillement "toujours généreux" et de la grisaille. "Ce jusqu'en PACA les Alpes frontalières et la Corse".

Et de préciser, "qu'entre ces deux zones, la grisaille est de mise, les nuages bas ou brouillards seront surmontés de nuages de moyenne altitude bien compactes".

La grisaille et les nuages s'installent au fil de la journée sur toute la France. Document - Météo France

Des nuages sur le Massif central

Ce dimanche après-midi, les pluies vont encore continuer à se décaler. Elles arroseront les régions allant du Poitou-Charentes, Centre-Val de Loire, l'Île de France et les Ardennes.

De la Lorraine au Massif central, du nord des Alpes jusqu'au quart sud-ouest du pays, les nuages dominent mais le temps reste sec. "Le soleil domine toujours en bord de Méditerranée mais le mistral et la tramontane se réveillent en soirée avec des rafales de 50 à 60 km/h". Dans la soirée et la nuit prochaine, "les précipitations glissent jusqu'aux Pyrénées". De la neige, en faible quantité, est même attendue les Alpes à partir de 1 300-1 500 m sur les Alpes et 1 700 m sur les Pyrénées.

Vers le retour du grand froid et de la neige le week-end prochain ?

Les professionnels des stations de ski l'espèrent. Selon une première anticipation des services météorologiques, les prévisions font état d'un probable retour du froid et de la neige le week-end du 24 février. Ce qui serait, évidemment, de bon augure, en pleine période de vacances scolaires et alors que de nombreuses stations sont contraintes de fermer temporairement plusieurs pistes de ski.

Selon InfOccitanie, "il pourrait neiger en grande quantité et jusqu’à relativement basse altitude. Une limite pluie-neige pouvant s’abaisser vers 800 à 1 000 mètres d’altitude voire temporairement plus bas".