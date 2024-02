VIDEO. La neige est de retour en Aveyron : l'Aubrac complètement recouvert de blanc en l'espace de quelques heures

Des flocons recouvrent rapidement l'Aubrac ce samedi.

Après un long épisode de douceur, les températures chutent et la pluie balaye le pays samedi 10 février 2024. La neige fait également son retour sur les hauteurs, Météo France avait annoncé des flocons dès 1 000 mètres dans le Massif central.

Ils ne se sont pas fait attendre en Aveyron. La neige tombe sur l'Aubrac en journée sur l'Aubrac, la station de ski de Laguiole blanchit peu à peu depuis les alentours de midi. Comme le montre la webcam du domaine, les pistes sont passées de boueuses à complètement enneigées en l'espace de deux heures. Les chutes sont importantes également dans le Lévézou, dont ici à La Clau à 950 mètres d'altitude.

Selon les prévisions de Météo France, quelques centimètres devraient recouvrir les hauteurs. Du côté des Alpes du nord en revanche, on attend entre 10 et 20 centimètres au-dessus de 2 000 mètres, et jusqu'à 50 centimètres dans les Alpes du sud autour du Mercantour et des Ecrins. Dans les Pyrénées, il pourrait tomber entre 10 et 20 centimètres dans les secteurs basques et béarnais.

Pluie, vent et neige: les prévisions ce week-end

Un week-end très perturbé se profile alors que Météo France a placé 55 départements en vigilance jaune ce samedi et deux départements en vigilance orange. Pour dimanche, de fortes pluies risquent de tomber sur la façade atlantique, le nord du pays ainsi que dans le sud-est.

"En plaine, il devrait tomber 5 à 10 mm, localement 20 mm près du relief. Les cumuls de précipitations sur l’ensemble de l’épisode méditerranéen (vendredi et samedi) atteignent souvent 60 à 80 mm, localement 120 mm sur les Cévennes ardéchoises et le sud-est de la région PACA".

Sur les côtes, de fortes vagues sont à craindre au bord de la Méditérannée et de l'océan Atlantique. "Le vent d'abord orienté au sud ce vendredi, se renforce ce samedi en tournant à l’ouest. Il souffle jusqu’à 70-80 km/h sur la façade ouest du pays, et en s'engouffrant dans le couloir de la tramontane, il pointe à 70-80 km/h localement 90".