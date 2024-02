Douceur, pluie, vent... ce que prévoit Météo France à Rodez pour la première semaine des vacances

Après un week-end humide, que réserve la météo à Rodez pour la première semaine des vacances d'hiver ? Voici les prévisions.

Ce lundi 12 février 2024, la première semaine des vacances d'hiver est lancée à Rodez, comme dans toute la zone C. À quelle météo s'attendre sur le Piton ?

Ça grimpe jusqu'à mercredi

Après un week-end plutôt capricieux, le ciel ne devrait pas être bien plus joyeux ce lundi. Météo France annonce des nuages et de la pluie sur Piton, avec des maximales atteignant 7 degrés à peine. Mais l'ambiance va devenir bien plus clémente à mesure que les jours vont défiler.

Pour mardi, c'est un grand soleil, accompagné d'un boom au niveau des températures. Les prévisions tablent sur un mercure affichant 13°C au plus fort de la journée. Et ça va durer mercredi !

Le jour de la Saint Valentin sera radieux dans la préfecture aveyronnaise. Des éclaircies le matin et un ciel voilé l'après-midi, mais un soleil qui continuera de faire de très belles percées. Le thermomètre poursuivra son ascension, avec 16 degrés.

La journée du mercredi 14 février symbolisera le pic de douceur de cette première semaine de vacances sur le Piton. Météo France - Capture d'écran

Fin de semaine moins joyeuse ?

Selon Météo France, mercredi symbolisera donc un pic, et une bascule vers des journées moins jolies. Dès jeudi, de gros nuages avec de possibles averses vont recouvrir Rodez, avec des rafales de vent allant jusqu'à 55 km/h et une température de 14°C dans l'après-midi.

Pour vendredi, où l'indice de confiance n'est que de 2/5, des averses sont annoncées sur le Piton, avec des maximales de nouveau en baisse (12°C) et un vent moins fort que la veille (40 km/h).

Il semble encore trop tôt pour se projeter sur le week-end des 17 et 18 février. Un temps variable animerait la journée de samedi, avec 11°C au maximum et des rafales à 40 km/h. Le thermomètre remonterait légèrement dimanche (12°C), avec quelques éclaircies et un vent bien moins présent.